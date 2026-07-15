معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:تسهیل ترانزیت و فعال‌سازی کریدور مستقیم ایران به تاجیکستان از طریق افغانستان امکان پذیر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به نقش و اثرگذاری آن در توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، تسهیل ترانزیت و فعال‌سازی کریدور مستقیم ایران به تاجیکستان از طریق افغانستان پرداخت و گفت: مهم‌ترین محور این نشست، فعال‌سازی کریدور مستقیم ایران به تاجیکستان از مسیر افغانستان است.

وی با اشاره به اشتراکات گسترده فرهنگی، تاریخی و اقتصادی میان سه کشور، اظهار کرد: ایجاد این کریدور می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت منطقه‌ای و اتصال جمهوری اسلامی ایران به آسیای مرکزی و در ادامه به چین ایفا کند.

معاون وزیر با اشاره به این‌که در حال حاضر ارتباط ایران و تاجیکستان از طریق ترکمنستان برقرار است، افزود: هدف این نشست، بررسی و عملیاتی‌ کردن مسیر افغانستان به عنوان یک کریدور مکمل و اقتصادی‌تر برای حمل کالا است.

به گفته اکبری، در این نشست مقرر شده با برقراری تردد آزمایشی از ایران به مقصد تاجیکستان با عبور از افغانستان، هزینه‌های واقعی حمل‌ونقل، زمان سفر و چالش‌های احتمالی به‌صورت میدانی ارزیابی و نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری برای اقتصادی‌سازی این مسیر و تدوین برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به استقبال کشور تاجیکستان از این طرح، عنوان کرد: این مسیر دسترسی تاجیکستان به آب‌های آزاد، خلیج فارس و دریای عمان را تسهیل کرده و ظرفیت‌های تجاری این کشور را افزایش می‌دهد، همچنین افغانستان با قرار گرفتن در مسیر این کریدور از مزایای اقتصادی، ترانزیتی و توسعه زیرساختی آن بهره‌مند خواهد شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان تصریح کرد: در این نشست موضوعاتی از جمله توسعه جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در افغانستان، ارتقاء پایانه‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی، استانداردسازی اسناد حمل، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و ایجاد پنجره واحد تجاری میان سه کشور مورد بررسی قرار گرفت.

اکبری از تنظیم صورت‌جلسه‌ای مشترک به منظور پذیرش این کریدور به عنوان یکی از اولویت‌های همکاری سه کشور خبر داد و گفت: در ادامه نیز سند جامع همکاری برای توسعه این مسیر تدوین خواهد شد تا همه ابعاد زیرساختی، فنی، نرم‌افزاری، حقوقی و اجرایی آن مشخص شود.

وی درباره مسیرهای پیشنهادی عبور از افغانستان، خاطرنشان کرد: در این نشست، سه کریدور مختلف از این کشور برای اتصال مرزهای ایران به تاجیکستان معرفی و بررسی شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان تصریح کرد: هر یک از این مسیرها دارای مزایا و محدودیت‌هایی از نظر طول مسیر، کیفیت راه‌ها و وضعیت زیرساخت‌ها هستند که پس از بررسی‌های کارشناسی و با مشارکت بخش خصوصی، مناسب‌ترین مسیر برای اجرای تردد آزمایشی انتخاب خواهد شد.

اکبری اظهار کرد: نمایندگان دولت افغانستان نیز در این نشست اعلام کردند در بخش‌هایی که زیرساخت‌های جاده‌ای نیازمند تکمیل یا ارتقاء است، برنامه‌های توسعه‌ای در دستور کار دارند و با نهایی شدن سند همکاری سه‌جانبه، توسعه این مسیرها در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر این‌که سه گذرگاه مرزی دوغارون، میلک و ماهیرود بین کشورهای ایران و افغانستان، قابلیت اتصال به کریدورهای پیشنهادی را دارند، بیان کرد: در این نشست مزایا و ظرفیت‌های هر یک از این مسیرها به صورت تخصصی در حال بررسی است.

معاون وزیر و رئیس سازمان ابراز امیدواری کرد این نشست سه‌جانبه‌ نقطه آغاز یک همکاری عملیاتی و پایدار میان ایران، افغانستان و تاجیکستان بوده و با تکمیل این کریدور، زمینه اتصال سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر جمهوری اسلامی ایران به بازارهای آسیای مرکزی، تاجیکستان و چین فراهم شود.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، تجارت
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