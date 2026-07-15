باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۸ امروز (چهارشنبه ۲۴ تیر) در نخستین دیدار خود در شهر بلگراد به مصاف اوکراین رفت و ۳ بر ۱ نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

مردان والیبال کشورمان در ست سوم این دیدار در رقابتی نزدیک و پایاپای ۳۱ بر ۲۹ به پیروزی رسیدند، اما در سه اول، دوم و چهارم این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۹ مغلوب اوکراین شدند تا هفتمین شکست این فصل خود را تجربه کنند.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب علی حق‌پرست، مرتضی شریفی، عرشیا به‌نژاد، نیما باطنی، محمد ولی‌زاده، علی حاجی‌پور و محمدرضا حضرت‌پور استفاده کرد که میانگین سن ترکیب شروع کننده تیم ایران ۲۳.۵۷ سال بود.

ایلشن داوودی‌پور، محسن دلاوری، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این دیدار بودند که با نظر سرمربی ایتالیایی به میدان رفتند که ایلشن داوودی پور و نیما باطنی در دیدار مقابل اوکراین نخستین بازی ملی خود در لیگ ملت‌ها را تجربه کردند.

سید متین حسینی و شایان محرابی دو بازیکن تیم ملی کشورمان که در دیدار مقابل اوکراین استراحت داشتند نیز از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا کردند.

رائول لوزانو سرمربی تیم ملی والیبال اوکراین نیز در ابتدای این دیدار از ترکیب یوری سینتیسیا، واسیل توپچی، یوری سمنیوک، ولادیسلاو شچوروف، اوله پلوتنیتسکی، ایلیا کوالف، یاروسلاو پامپوشکو استفاده کرد.

فرناندو آنتونیو دِ آرائوژو پائس از برزیل و استانیسلاوا سیمیچ از صربستان به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت دیدار ایران و اوکراین را برعهده داشتند.

پوریا حسین خانزاده در ست سوم این دیدار و امتیاز حساس ۲۷ بر ۲۷ پس از اسپک از ناحیه مچ پا مصدوم و از زمین مسابقه خارج شد.

در حالی که تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود در هفته سوم لیگ ملت‌ها مقابل اوکراین صف آرایی کرده بود، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران وارد بلگراد شد و مستقیم از فرودگاه به سالن مسابقه رفت.

اوکراین که سه بار حضور در قهرمانی مردان جهان را تجربه کرده است، سال ۱۹۹۸ برای نخستین بار در این رقابت‌ها شرکت کرد و در جایگاه دهم قرار گرفت و در قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۲ نیز با شگفتی سازی هفتم شد.

اوکراینی‌ها امسال برای دومین بار در لیگ ملت‌ها حاضر می‌شوند و در دوره قبلی (۲۰۲۵) در جایگاه دهم قرار گرفتند. این تیم در مرحله مقدماتی فصل قبل شش برد و شش شکست تجربه کرد و از راه یابی به مرحله نهایی بازماند.

مردان والیبال ایران از ساعت ۱۸ فردا (پنج شنبه ۲۵ تیر) در دهمین مسابقه خود در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف آلمان می‌رود.