باشگاه خبرنگاران جوان - پوست پرتقال، لیمو، نارنج، گریپ‌فروت و سایر مرکبات معمولا پس از مصرف میوه دور ریخته می‌شود اما بسیاری از سرآشپزهای حرفه‌ای و متخصصان صنایع غذایی آن را یکی از ارزشمندترین بخش‌های میوه می‌دانند. این بخش معطر علاوه بر اینکه رایحه و طعم دلپذیری دارد، می‌تواند ظاهر غذاها و نوشیدنی‌ها را نیز متحول کند. استفاده درست از پوست مرکبات در تزئین غذا، روشی ساده، کم‌هزینه و سازگار با محیط‌زیست است که از هدررفت مواد غذایی نیز جلوگیری می‌کند.

از طرفی کاهش ضایعات غذایی یکی از راهکارهای مهم حفظ منابع غذایی جهان است و استفاده از بخش‌های قابل مصرف میوه‌ها، از جمله پوست مرکبات می‌تواند سهم قابل توجهی در این زمینه داشته باشد.

چرا پوست مرکبات برای تزئین غذا مناسب است؟

پوست مرکبات سرشار از روغن‌های طبیعی معطر است که هنگام برش یا رنده شدن آزاد می‌شوند. این روغن‌ها نه‌تنها بوی خوشایندی ایجاد می‌کنند، بلکه جلوه‌ای تازه و حرفه‌ای به غذا می‌بخشند. رنگ‌های زرد، نارنجی، سبز و صورتی موجود در پوست انواع مرکبات نیز باعث ایجاد تضاد رنگی زیبایی در کنار غذاهای مختلف می‌شود.

از سوی دیگر، پوست مرکبات بافت محکمی دارد و می‌توان آن را به شکل‌های مختلف برش داد یا پیچاند، بدون اینکه به‌سرعت تغییر شکل دهد. همین ویژگی باعث شده است در آشپزی حرفه‌ای کاربرد گسترده‌ای داشته باشد.

پوست مناسب اولین قدم برای تزئین زیبا

همه پوست‌های مرکبات برای تزئین مناسب نیستند. بهتر است میوه‌هایی انتخاب شوند که پوست سالم، بدون لک، بدون کپک و بدون آسیب‌دیدگی داشته باشند.

در صورت امکان، استفاده از مرکبات ارگانیک یا محصولاتی که میزان باقی‌مانده سموم در آن‌ها کمتر است، انتخاب بهتری محسوب می‌شود، زیرا بخش بیرونی میوه مستقیما مصرف می‌شود. اگر به میوه ارگانیک دسترسی ندارید، شست‌وشوی کامل با آب روان و برس مخصوص میوه، بخش زیادی از آلودگی‌های سطحی را از بین می‌برد. همچنین بهتر است پیش از جدا کردن پوست، میوه کاملا خشک شود تا برش‌های تمیزتری ایجاد گردد.

رنده ریز ساده‌ترین روش تزئین

یکی از رایج‌ترین روش‌های استفاده از پوست مرکبات، تهیه "زست" یا همان رنده بسیار نازک پوست است. در این روش تنها قسمت رنگی پوست جدا می‌شود و بخش سفید زیر آن که طعم تلخی دارد، باقی می‌ماند.

رنده پوست پرتقال روی کیک شکلاتی، پوست لیموترش روی ماهی، مرغ یا سالاد و پوست نارنج روی دسرهای سنتی، علاوه بر ایجاد رنگ زیبا، عطر غذا را نیز چند برابر می‌کند. برای این کار بهتر است از رنده‌های مخصوص زست استفاده شود تا فقط لایه رنگی پوست جدا شود.

نوارهای باریک تزیینی شیک برای نوشیدنی و دسر

یکی دیگر از روش‌های محبوب، برش پوست به صورت نوارهای بلند و باریک است. این نوارها را می‌توان دور انگشت یا دسته قاشق پیچید تا حالت فنری پیدا کنند. این پیچ‌های زیبا برای تزئین انواع نوشیدنی، شربت، چای، دسر، بستنی، ژله و حتی برخی غذاهای دریایی کاربرد فراوانی دارند.

در رستوران‌های حرفه‌ای نیز معمولا از همین روش برای تزئین لیوان نوشیدنی استفاده می‌شود.

گل‌های زیبا با پوست پرتقال

پوست پرتقال به دلیل ضخامت مناسب، قابلیت شکل‌دهی بالایی دارد. با یک چاقوی تیز می‌توان پوست را به صورت نوارهای پهن برش داد و سپس آن را به شکل گل رز پیچید. این گل‌های خوراکی روی کیک، سینی میوه، دسر، سالاد میوه یا حتی کنار غذاهای مجلسی جلوه بسیار زیبایی ایجاد می‌کنند. اگر پوست کمی خشک شود، فرم گل نیز بهتر حفظ خواهد شد.

خلال‌های مرکبات، تزئینی کلاسیک

خلال‌های باریک پوست پرتقال یا لیمو یکی از تزئینات کلاسیک شیرینی‌پزی هستند. این خلال‌ها را می‌توان به صورت تازه یا پس از آب‌پز کردن و شیرین کردن روی کیک، شیرینی، فرنی، شله‌زرد، بستنی و انواع دسر استفاده کرد. خلال‌های پوست پرتقال علاوه بر زیبایی، هنگام جویدن عطر دلپذیری ایجاد می‌کنند.

پوست مرکبات در کنار غذاهای شور

کاربرد پوست مرکبات تنها به شیرینی‌ها محدود نمی‌شود. برش‌های نازک پوست لیمو یا پرتقال در کنار ماهی کبابی، مرغ گریل‌شده، خوراک میگو، انواع سالاد و غذاهای مدیترانه‌ای جلوه‌ای حرفه‌ای ایجاد می‌کند. البته نباید در استفاده از پوست زیاده‌روی کرد، زیرا مقدار زیاد آن ممکن است طعم تلخی ایجاد کند.

استفاده از پوست خشک‌شده

اگر مقدار زیادی پوست مرکبات در اختیار دارید، می‌توانید آن‌ها را خشک کنید. پس از خشک شدن، پوست‌ها را به قطعات کوچک خرد کرده و هنگام تزئین سوپ، سالاد، دمنوش، نوشیدنی یا دسر از آن‌ها استفاده کنید. برخی افراد پوست خشک را آسیاب کرده و به عنوان پودر معطر روی شیرینی یا غذا می‌پاشند.

ترکیب پوست مرکبات با سبزی‌های تازه

یکی از زیباترین روش‌های تزئین، ترکیب رنگ پوست مرکبات با سبزی‌های معطر است. پوست نارنجی پرتقال در کنار نعناع، پوست زرد لیمو کنار ریحان، یا پوست سبز لیموترش در کنار شوید و جعفری، ترکیب رنگی جذابی ایجاد می‌کند که اشتهای افراد را افزایش می‌دهد.

در بسیاری از رستوران‌های مدرن نیز از همین تضاد رنگ‌ها برای زیباسازی بشقاب استفاده می‌شود.

چند اشتباه رایج هنگام استفاده از پوست مرکبات

یکی از رایج‌ترین اشتباهات، جدا کردن بخش سفید پوست همراه قسمت رنگی است. این بخش که «پیت» نام دارد، طعم نسبتا تلخی دارد و ممکن است کیفیت غذا را کاهش دهد. اشتباه دیگر استفاده از پوست میوه‌های شسته‌نشده است. از آنجا که پوست مستقیما مصرف می‌شود، رعایت بهداشت اهمیت زیادی دارد.

همچنین نباید پوست را مدت طولانی در فضای آزاد نگهداری کرد، زیرا عطر طبیعی آن به مرور کاهش می‌یابد.

نگهداری صحیح پوست مرکبات

اگر قرار نیست بلافاصله از پوست استفاده شود، می‌توان آن را داخل ظرف دربسته در یخچال تا چند روز نگهداری کرد. برای نگهداری طولانی‌تر نیز می‌توان پوست را فریز کرد. بسیاری از سرآشپزها پوست رنده‌شده را در فریزر نگهداری می‌کنند تا هر زمان لازم بود، مستقیما روی غذا استفاده کنند. خشک کردن نیز یکی دیگر از روش‌های مناسب نگهداری است.

زیبایی با کمترین هزینه

تزئین غذا همیشه نیازمند ابزارهای گران‌قیمت یا مواد اولیه خاص نیست. گاهی تنها پوست یک پرتقال یا لیمو می‌تواند ظاهر ساده‌ترین غذا را به اثری چشم‌نواز تبدیل کند. علاوه بر زیبایی، استفاده از پوست مرکبات راهی برای بهره‌گیری بیشتر از مواد غذایی و کاهش دورریز است.

با کمی خلاقیت می‌توان از این بخش ارزشمند میوه برای تزئین انواع غذا، دسر، نوشیدنی و شیرینی استفاده کرد و سفره‌ای زیباتر، خوش‌عطرتر و حرفه‌ای‌تر داشت که هم مورد توجه آشپزهای حرفه‌ای است و هم در آشپزخانه‌های خانگی به‌راحتی قابل اجراست.

منبع: ایرنا