سرمربی تیم فوتبال استقلال از شرایط موجود در این باشگاه ناراضی است و مدیران استقلال را مقصر می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - استقلال در حالی برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای حضور در فصل جدید دنبال می‌کند که وضعیت نقل‌وانتقالات و حفظ بازیکنان تاثیرگذار، یکی از دغدغه‌های اصلی کادر فنی این تیم محسوب می‌شود. در این میان، سهراب بختیاری‌زاده از شرایط موجود در باشگاه رضایت کامل ندارد و معتقد است برای ساختن تیمی قدرتمند، حفظ مهره‌های کلیدی اهمیت زیادی دارد.

یکی از مواردی که باعث ناراحتی سرمربی استقلال شده، از دست رفتن برخی بازیکنان تاثیرگذار فصل گذشته است. بختیاری‌زاده اعتقاد دارد بازیکنانی مانند منیر الحدادی و یاسر آسانی که نقش مهمی در ترکیب استقلال داشتند، می‌توانستند در برنامه‌های فنی فصل آینده نیز تاثیرگذار باشند و حفظ آنها باید در اولویت مدیریت باشگاه قرار می‌گرفت.

سرمربی استقلال در جلسات خود با مدیران باشگاه بر اهمیت حفظ ساختار اصلی تیم تاکید کرده و خواستار آن شده است که تصمیمات مربوط به نقل‌وانتقالات با هماهنگی بیشتری با کادر فنی انجام شود. او معتقد است تغییرات گسترده در ترکیب تیم، آن هم در شرایطی که استقلال باید در چند رقابت حضور داشته باشد، می‌تواند کار را برای هماهنگی بازیکنان دشوار کند.

از سوی دیگر، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که شرایط را برای کادر فنی پیچیده‌تر کرده است. در چنین وضعیتی، حفظ بازیکنان موجود اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و از دست دادن نفرات کلیدی می‌تواند دست سرمربی را برای برنامه‌ریزی فصل جدید بسته‌تر کند.

بختیاری‌زاده در شرایطی این روز‌ها تمرینات استقلال را زیر نظر دارد که انتظار دارد مدیریت باشگاه هرچه سریع‌تر تکلیف بازیکنان فعلی و گزینه‌های مورد نظر را مشخص کند تا تیم با آرامش بیشتری وارد مسابقات شود.

با توجه به حساسیت هواداران استقلال نسبت به عملکرد تیم در فصل جدید، هماهنگی میان کادر فنی و مدیریت باشگاه اهمیت زیادی دارد و باید دید در روز‌های آینده چه اقداماتی برای برطرف شدن نگرانی‌های سرمربی آبی‌ها انجام خواهد شد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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