دنیامالی پس از سانحه پیش‌آمده برای یکی از قهرمانان جوان ژیمناستیک دستور فوری برای پیگیری مستمر روند درمان و رسیدگی به وضعیت این ورزشکار صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصدرا رحیم‌زاده ورزشکار ۱۸ ساله و از قهرمانان هیات ژیمناستیک استان تهران، عصر امروز هنگام تمرین در سالن تخصصی ژیمناستیک برادران شهید آذرپی در حضور مربیان و در زمان فرود از دار حلقه دچار آسیب‌دیدگی شد.

بلافاصله پس از وقوع این حادثه، نیرو‌های اورژانس تهران در محل حاضر شدند و این ورزشکار را برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل کردند. رحیم‌زاده هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و اقدامات تخصصی پزشکی برای درمان وی ادامه دارد.

با دستور وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا عابدی‌محزون، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت، محسن معتمدکیا، مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان و دکتر اردیبهشت دبیرکل فدراسیون پزشکی ورزشی، برای بررسی ابعاد حادثه و پیگیری وضعیت درمانی این ورزشکار در محل سانحه و بیمارستان حضور یافتند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های پزشکی و درمانی برای رسیدگی به وضعیت محمدصدرا رحیم‌زاده و ارائه گزارش مستمر از روند درمان وی تأکید کرد.

وجیهه نقوی سرپرست نایب رییسی فدراسیون ژیمناستیک نیز از نخستین لحظات، با حضور در محل سانحه و بیمارستان پیگیر وضعیت این ورزشکار بود.

برچسب ها: احمد دنیامالی ، وزیر ورزش و جوانان ، فدراسیون ژیمناستیک ، ژیمناستیک
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