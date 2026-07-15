باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی شمال و برخی آزادراه‌های کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر محور هراز، آزادراه تهران-پردیس، محور قدیم تهران-بومهن و بخش‌هایی از آزادراه تهران-کرج-قزوین با ترافیک پرحجم مواجه هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: تردد در محورهای شمالی کشور با افزایش حجم سفرها همراه شده و هم‌اکنون در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور قدیم تهران-بومهن نیز در محدوده‌های تقاطع آبعلی، جاجرود و بابایی، ترافیک سنگین جریان دارد.

محرابی‌نیا ادامه داد: آزادراه تهران-پردیس از ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و همچنین در محدوده تونل شماره ۴ با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین ترافیک نیمه‌سنگین در محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت و در محدوده شهر دماوند گزارش شده است.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد در محورهای چالوس، آزادراه تهران-شمال، آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر و نیز محور پردیس-تهران و محور قدیم بومهن-تهران روان است.

وی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر محورهای چالوس و فیروزکوه در برخی ارتفاعات با پدیده مه‌گرفتگی مواجه هستند و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا درباره وضعیت سایر محورهای کشور نیز گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین حدفاصل کرمدره تا استاندارد، محور تهران-شهریار در برخی مقاطع و بزرگراه تهران-ورامین در محدوده قلعه‌نو گزارش شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در آزادراه قزوین-کرج-تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین برقرار است و در برخی محورهای استان مازندران نیز مه‌گرفتگی مشاهده می‌شود.