جانشین رییس ستاد اربعین آذربایجان شرقی از آمادکی کامل این ستاد برای خدمات رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (علیه السلام) در مراسم عظیم پیاده روی اربعین خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی - محراب داوری معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی و جانشین رییس ستاد اربعین استان در جلسه ستاد اربعین استان با بیان اینکه باید تمامی تمهیدات برای رفت و برگشت زائران به مرز‌های کشور اندیشیده شده تا دچار مشکل نشوند گفت: اهمیت اربعین امسال شاید بیشتر از سال‌های گذشته باشد و شاهد صحنه‌های متفاوتی در مسیر پیاده روی باشیم چرا که انزجار ملت‌های مسلمان از استکبار جهانی به نمایش گذاشته می‌شود.

وی با تاکید اینکه عمده برنامه ریزی ستاد اربعین استان در سفر امن و ایمن برای زائران امام حسین (ع) خلاصه می‌شود افزود: حضور ما در کمک به میزبان اصلی و واقعی زائران اربعین حسینی یعنی عراقی‌ها بسیار مهم است و از تاکیدات رهبر شهیدمان انقلاب است.

جانشین رییس ستاد اربعین استان تصریح کرد: اگر بتوانیم ۵۰ موکب استان در مراسم اربعین را تجمیع کنیم در نحوه خدمات رسانی و افزایش کیفیت آن خدمات به زائران به شدت تاثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: شعار امسال مراسم بزرگ اربعین حسینی «مِثْلِی‏ لَا یُبَایِعُ‏ مِثْلَه» است و این مراسم فضا و بستری است تا اتحاد و انسجام ملت‌های مسلمان را به رخ دشمنان بکشیم.

هنربر مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی و دبیر ستاد اربعین استان هم گفت: کمیته‌های اربعین استان و موکب‌های استان تمام تلاش خود را برای برگزاری با شکوه مراسم اجتماع عظیم اربعین به کار می‌گیرند و در تمامی حوزه‌ها کمک حال دولت هستند، حتی در حوادث مختلف طبیعی و جنگ تحمیلی به کمک دولتمردان آمده‌اند.

وی افزود: موکب‌های اربعین حسینی در استان در مراسم تشییع و تدفین قائد شهید امت هم با هدف نشان دادن وحدتو انسجام ملی حضور ارزشمندی داشتند و ارایه خدمت کردند.

علی داداش زاده رییس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان نیز با بیان اینکه همانند سال‌های گذشته کار‌های موکب‌های استان انجام شده است و از شنبه آینده گروه‌های پیشرو در عراق جانمایی خواهند شد گفت: امسال نزدیک ۵۰موکب بصورت تجمیعی حضور فعال خواهند داشت و خدمات خود رابا تقسیم وظایف محوله به نحو احسن به زائران اباعبدالله الحسین (ع) ارایه می‌کنند.