مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:طی پنج روز آینده در سایر مناطق کشور آسمان صاف است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در ارتفاعات البرز مرکزی، پنجشنبه در شرق هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات البرز شرقی، ارتفاعات شمالی آذربایجان غربی و جمعه در ارتفاعات شمالی آذربایجان غربی و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعداز ظهر و شب، رگبار و رعد و برق پراکنده، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک  را شاهد هستیم. 

وی افزود:طی پنج روز آینده در سایر مناطق کشور آسمان صاف است.

او بیان کرد: در پنج روز آینده در شمال شرق و شرق کشور و تا روز جمعه در جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: در سه روز روز آینده دریای خزر و شرق دریای عمان مواج است

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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