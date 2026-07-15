روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) از انهدام یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی در آسمان بندرعباس خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) اعلام کرد: ساعتی پیش یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی از نوع «لوکاس» با اقدام به‌موقع و دقیق رزمندگان نیروی پدافند سپاه در آسمان بندرعباس رهگیری و منهدم شد.

بر اساس این اطلاعیه، این پهپاد پس از شناسایی توسط سامانه‌های پدافندی، با شلیک موفق سامانه موشکی زمین به هوای نیروی پدافند سپاه که تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور فعالیت می‌کند، مورد اصابت قرار گرفت و ساقط شد.

روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) تأکید کرد رزمندگان پدافند هوایی با هوشیاری کامل، به‌صورت شبانه‌روزی تحرکات دشمن را رصد کرده و در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور، پاسخی قاطع و فوری خواهند داد.

برچسب ها: انهدام پهپاد ، روابط عمومی سپاه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
برای ویرانی دشمنان آمریکایی ساخت موشک هسته ای و دفاع چند لایه واجب می باشد
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
آفرین چه موفقیت بزرگی
۵
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خوشبختانه تمامی بهبادها و موشک ها منحدم شده و هیچ خسارتی به ما وارد نشده است
۲
۹
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