معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: با توجه به ظرفیت های فراهم شده، جمعیت بیشتری از مرز شلمچه عبور خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر پورجمشیدیان عصر امروز چهارشنبه در بازدید از زیرساخت های پایانه مرزی شلمچه ضمن قدردانی از میزبانی مردم خوزستان اظهار کرد: مرز شلمچه یکی از مهم ترین مرزهای اربعینی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که دولت همواره عنایت خاصی به این مرز و زائران داشته است.

رییس  ستاد مرکزی اربعین کشور ادامه داد: به دلیل تردد زائران عراقی برای زیارت امام رضا (ع)، این مرز اهمیت دوچندانی دارد. مرز شلمچه تاریخی ترین مرز در کشور است که محل عبور امام رضا (ع) بوده و به لحاظ معنوی مردم توجه خاصی به این نقطه دارند.

وی با اشاره به آمار تردد سال گذشته تصریح کرد: قریب به یک میلیون نفر برای زیارت امام حسین (ع) از این مرز عبور کردند. امیدواریم امسال با همکاری استاندار خوزستان، مسئولین و عشایر منطقه، شرایطی که برای استقبال، اسکان و استراحت زائران فراهم شده است، موجب شود جمعیت بیشتری از این مرز عبور کنند.

پورجمشیدیان در خصوص رفع نواقص موجود توضیح داد: چنانچه نواقصی وجود داشته باشد امروز با حضور استاندار و نماینده مردم خرمشهر در مجلس بررسی و مرتفع خواهیم کرد. همچنین نماینده منطقه آزاد اروند قول مساعد برای همکاری داده است.

وی درباره تدابیر سیستم های سرمایشی گفت: در حداقل یک کیلومتر از مرز ایران و سمت عراقی، اقداماتی در دستور کار قرار گرفته که با مه پاش ها و پنکه های نصب شده، دمای محیط حدود ۵ تا ۶ درجه کاهش می یابد و شرایط مطلوبی برای راحتی مردم ایجاد شده است.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در پایان به وضعیت سایر مرزها اشاره کرد و گفت: اقدامات همه مرزها آماده است و پس از شلمچه، به ترتیب از مرزهای چذابه، مهران و دیگر مرزها بازدید خواهیم داشت تا مشکلات احتمالی رفع شوند و مردم با آرامش خاطر سفر اربعین را انجام دهند.

منبع: مهر

برچسب ها: مرزشلمچه ، تردد زائران
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