اجتماع بزرگ زینبیون ویژه بانوان جهت پیمان با ولایت بر مدار ایثار و حیا مقابل مسجد جامع سلماس برگزار شد.

چباشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - اجتماع باشکوه زینبیون در تجدید میثاق بانوان با آرمان‌های ولایت و فرهنگ عفاف و حجاب در سلماس برگزار شد.

اجتماع بزرگ زینبیون با هماهنگی فرمانداری شهرستان سلماس و ناحیه مقاومت بسیج سپاه سلماس و با حضور علی علائی فرماندار شهرستان سلماس، جمعی از مسئولان شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا، دختران و بانوان صورت گرفت.

این آیین معنوی با هدف گرامیداشت هفته عفاف و حجاب و ترویج فرهنگ عفاف، حیا و ولایت‌مداری برگزار شد و بانوان سلماسی با حضور حماسی خود، ضمن عزاداری در سوگ رهبر معظم انقلاب و شهدای والامقام، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، خون پاک شهدا و تبعیت از ولایت تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصاویر شهدا و نمادهای فرهنگ ایثار و مقاومت، جلوه‌ای از همبستگی، بصیرت و وحدت را به نمایش گذاشتند و با تجدید میثاق با ارزش‌های دینی و انقلابی، بر استمرار راه شهدا، صیانت از فرهنگ عفاف و حجاب و حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید کردند.

این حضور حماسی با حضور اقشار مختلف بانوان شهرستان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، در فضایی سرشار از شور حسینی و روحیه انقلابی برگزار شد و جلوه‌ای ماندگار از ایمان، بصیرت، ولایت‌مداری و حضور آگاهانه زنان مؤمن و انقلابی شهرستان سلماس را به نمایش گذاشت.

برگزاری اجتماع بزرگ زینبیون در سلماس + تصاویر

برگزاری اجتماع بزرگ زینبیون در سلماس + تصاویر

برگزاری اجتماع بزرگ زینبیون در سلماس + تصاویر

برگزاری اجتماع بزرگ زینبیون در سلماس + تصاویر

برگزاری اجتماع بزرگ زینبیون در سلماس + تصاویر

برگزاری اجتماع بزرگ زینبیون در سلماس + تصاویر

برگزاری اجتماع بزرگ زینبیون در سلماس + تصاویر

برگزاری اجتماع بزرگ زینبیون در سلماس + تصاویر

برچسب ها: اجتماع بزرگ ، زینبیون
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