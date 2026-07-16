باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نقض تفاهنامه ایران و آمریکا از طرف ایالات متحده اظهار کرد: با توجه به نقض مکرر تعهدات از طرف مقابل، یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا عملاً اعتبار خود را از دست داده است. تقریباً از یک روز پس از امضای آن، روند نقض تعهدات آغاز شد؛ ابتدا از طرف رژیم صهیونیستی سپس از سوی ایالات متحده آمریکا؛ بنابراین در عمل دیگر نمیتوان از وجود یک تفاهمنامه مؤثر سخن گفت.
نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تدبیر عمل کرده است و در برابر هر حملهای پاسخ لازم را به دشمن میدهد و اگر دشمنان در سواحل ما یک آنتن و یا یک پاسگاه را میزند ما مراکز اصلی آنها را حتی در فراتر از منطقه میزنیم، اما مثل ترامپ برجام را پاره نکردیم و یا زیر توافق نزدیم تا بعد بتوانیم مسائل حقوقی آن را دنبال کنیم.
این نماینده مجلس میگوید ما بهدنبال خسارات حقوقی خودمان هستیم و علاوه بر خسارات باید محکومیتها را دنبال کنیم و در ازای حملات آنها هم پاسخ کوبندهتری بدهیم.
محسنی ثانی گفت: در عمل تفاهمنامهای نیست، اما ما بیتدبیری که ترامپ انجام میدهد را نداریم چون از یک جایگاه عقلانیت، حقوقی و مدیریتی مسئله را دنبال میکنیم تا در مجامع حقوقی و بینالمللی بتوانیم احقاق حق کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح مربوط به تنگه هرمز که در مجلس اعلام وصول شد، گفت: این طرح براساس موازین قانونی و پس از انجام مشورتهای گسترده با شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و نیروهای مسلح و با در نظر گرفتن ملاحظات حقوق بینالملل تدوین شده است. امیدواریم پس از بررسی و تصویب آن در مجلس و تأیید شورای نگهبان، در کوتاهترین زمان ممکن زمینه اجرای کامل آن فراهم شود.