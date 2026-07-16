نماینده مجلس می‌گوید با توجه به نقض مکرر تعهدات از طرف مقابل، یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا عملاً اعتبار خود را از دست داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نقض تفاهنامه ایران و آمریکا از طرف ایالات متحده اظهار کرد: با توجه به نقض مکرر تعهدات از طرف مقابل، یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا عملاً اعتبار خود را از دست داده است. تقریباً از یک روز پس از امضای آن، روند نقض تعهدات آغاز شد؛ ابتدا از طرف رژیم صهیونیستی سپس از سوی ایالات متحده آمریکا؛ بنابراین در عمل دیگر نمی‌توان از وجود یک تفاهم‌نامه مؤثر سخن گفت.

نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تدبیر عمل کرده است و در برابر هر حمله‌ای پاسخ لازم را به دشمن می‌دهد و اگر دشمنان در سواحل ما یک آنتن و یا یک پاسگاه را می‌زند ما مراکز اصلی آنها را حتی در فراتر از منطقه می‌زنیم، اما مثل ترامپ برجام را پاره نکردیم و یا زیر توافق نزدیم تا بعد بتوانیم مسائل حقوقی آن را دنبال کنیم.

این نماینده مجلس می‌گوید ما به‌دنبال خسارات حقوقی خودمان هستیم و علاوه بر خسارات باید محکومیت‌ها را دنبال کنیم و در ازای حملات آنها هم پاسخ کوبنده‌تری بدهیم.

محسنی ثانی گفت: در عمل تفاهمنامه‌ای نیست، اما ما بی‌تدبیری که ترامپ انجام می‌دهد را نداریم چون از یک جایگاه عقلانیت، حقوقی و مدیریتی مسئله را دنبال می‌کنیم تا در مجامع حقوقی و بین‌المللی بتوانیم احقاق حق کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح مربوط به تنگه هرمز که در مجلس اعلام وصول شد، گفت: این طرح براساس موازین قانونی و پس از انجام مشورت‌های گسترده با شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و نیروهای مسلح و با در نظر گرفتن ملاحظات حقوق بین‌الملل تدوین شده است. امیدواریم پس از بررسی و تصویب آن در مجلس و تأیید شورای نگهبان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن زمینه اجرای کامل آن فراهم شود.

برچسب ها: توافق با آمریکا ، جنگ با آمریکا ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
باهوش
کجا مدرک گرفتی ؟
۰
۳
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Armenia
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
برادران سپاهی با بمب هسته ای شهر های آمریکا را نابود کنید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۱۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
از همون اولم اعتبار نداشت چون یه طرف دنبال پول بود طرف دیگه میگفت یک سنت هم نمیدم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ساعت خواب
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
باید براشون اسفند دود کنیم!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اعتبارش مثل اعتبار برجام بود
شما نفهمیدید چه می‌کنید
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
علی الاصول این تفاهم نامه از اولش هم مردود بود.
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
صحبت از مذاکرات مجدد حماقت و خیانت به کشور است
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
احسنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ترامپ نیاید زنده بماند.
نتانیاهو نیاید زنده بماند.
شیطان بزرگ باید از منطقه برود.
غده سرطانی باید از صفحه روزگار محود شود.
ما از ابتدا اعتمادی به آمریکا نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به اروپا نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به انگلیس نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به مذاکره نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به برجام نداشتیم
۱۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
نامه سفیر ایران در ژنو به دبیرکل سازمان حمل و نقل ریلی بین‌المللی در پی حمله آمریکا/ این نامه ها یک ریال هم ارزش ندارد. چون به خاطر که سازمانهای بین المللی خیانتکار از سال ۱۹۴۵ تاکنون در خدمت منافع آمریکا جنایتکار هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
لعنت بر آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اعتنماد به دشمن؟؟ اعتماد به قاتل؟؟ اعتماد به شیطان؟؟ اعتماد به دشمن خدا؟؟ اعتماد به دشمن بشریت؟؟ واویلا وامصیبتا مرگ بر آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار دست کار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار دست کار است.
۶
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مردم ایران از مرداد ماه سال 1332 تاکنون خیانت ها و جنایت های آمریکا و مزدورانشان را فراموش نمی کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
آمریکا، انگلیس، آلمان، عربستان سعودی وامارات در حمله تروریستی تهران، اهواز و سایر شهرهای ایران دست داشتند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار اصلی ترین ناقض حاکمیت کشورها بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
دولت در مذاکره کاملا شکست خورده است
مجلس در مذاکره کاملا شکست خورده است
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
عملکرد ایران از همان ابتدا در مذاکره با خیانتکاران و جنایتکاران غلط و اشتباه بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ونس تنها از راه حل مشکل ایران را دیپلماسی دانست/ و باز هم 100 درصد فقط دروغ است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی‌کند
مذاکره مشکل ما با آمریکا را حل نمی‌کند و بدعهدی آمریکا در قضیه برجام نمونه دیگری از بطلان حل مشکل با آمریکا از طریق مذاکره است.
جهان دیگر نمی‌تواند در مقابل تروریسم اقتصادی آمریکا سکوت کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
هیچ نیرویی جرأت ورود به سواحل ایران را ندارد جنایت های آمریکا و ترامپ را هم بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا انتقام می گیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها در رسانه های اعتراف و اعلام کرده است که ناتو تسلیحات مورد نیاز داعش را تامین می کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار حملات جدیدی علیه ایران آغاز کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
و این در حالی است که سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۵ تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان در سراسر منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
و این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۵ تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان در سراسر منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
و این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۵ تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان در سراسر منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مرکز فرماندهی آمریکا در غرب آسیا با خیبرشکن هدف قرار گرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
از سال ۱۳۳۲ تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار دست کار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا در اسلام آباد پاکستان غیر قانونی بود و هم خیانت به مردم ایران و کشور ایران بوده است.
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