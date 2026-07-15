یک اندیشکده آمریکایی اعلام کرد جنگ با ایران بخش قابل توجهی از ذخایر مهمات آمریکا را مصرف کرده و بازسازی آن ممکن است بین یک تا چهار سال زمان ببرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قرار است دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اواخر امروز (چهارشنبه) در نشست دفاعی کالج جنگ ارتش آمریکا سخنرانی کند؛ جایی که انتظار میرود از سرمایهگذاریهای این کشور در نیروهای مسلح تمجید کند. با این حال، این سخنرانی در شرایطی انجام میشود که تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، ذخایر تسلیحاتی این کشور را بهطور قابل توجهی کاهش داده است.
این نشست که در شهر کارلایل ایالت پنسیلوانیا برگزار میشود، همزمان با حملات آمریکا به استانهای جنوبی ایران است. ترامپ تهدید کرده که جنگ را ادامه خواهد داد؛ جنگی که بر اساس نظرسنجیهای اخیر آمریکا، در میان شهروندانی که با افزایش هزینههای زندگی روبهرو هستند، از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.
بررسیها نشان میدهد آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، دستکم نیمی از ذخایر چهار نوع از مهمترین مهمات خود را مصرف کرده و میلیاردها دلار نیز صرف هزینههای تسلیحاتی کرده است.
کارشناسان میگویند جبران این کاهش ذخایر ممکن است از چند ماه تا چند سال زمان ببرد. آنها هشدار میدهند که کاهش زرادخانه آمریکا میتواند در درگیریهای احتمالی آینده، بهویژه در برابر چین، موقعیت نظامی این کشور را تضعیف کند.
بر اساس تحلیل اندیشکده «مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی» در واشنگتن، ذخایر تسلیحاتی آمریکا رو به کاهش است، اما هنوز به سطح بحرانی نرسیده است.
در طول ۳۹ روز جنگ، آمریکا بیش از ۱۳ هزار هدف را مورد حمله قرار داد. در این عملیات، تمرکز اصلی بر استفاده از هفت نوع از موشکها و سامانههای پدافند هوایی این کشور بود که شامل موشکهای تاماهاوک، سامانه دفاع موشکی تاد و سامانه پاتریوت میشود.
به گفته این اندیشکده، آمریکا از میان هفت نوع سلاح و سامانهای که در گزارش بررسی شده، در دستکم چهار مورد، بیش از ۵۰ درصد موجودی خود را مصرف کرده است. هرچند همچنان مقادیر قابل توجهی از تسلیحات با توان پایینتر را در اختیار دارد.
البته قابل ذکر است که آمار رسمی دولت آمریکا درباره میزان ذخایر تسلیحاتی محرمانه است. اما برآوردها از میزان مصرف این تسلیحات به شرح زیر است:
تحلیلگران «مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی» معتقدند آمریکا احتمالاً در کوتاهمدت همچنان توان ادامه حملات به ایران را دارد، اما کاهش چشمگیر ذخایر تسلیحاتی ممکن است توان این کشور را برای رویارویی با درگیریهای احتمالی آینده، بهویژه در برابر رقیبی مانند چین، محدود کند.
به گفته این کارشناسان، جایگزینی تسلیحات پیشرفته و گرانقیمتی که آمریکا در جنگ با ایران استفاده کرده، احتمالاً چند سال زمان خواهد برد.
ترامپ و مقامهای ارشد دولت آمریکا با این حال بارها مدعی شدهاند که این کشور از «ذخایر نامحدود» تسلیحاتی برخوردار است. با این وجود، ترامپ در ماه مارس اعلام کرد مقامهای دولت با مدیران شرکتهای بزرگ صنایع دفاعی آمریکا دیدار کردهاند و این شرکتها متعهد شدهاند تولید خود را چهار برابر کنند. او همچنین گفت روند افزایش تولید از هماکنون آغاز شده است.
پس از آن، ترامپ در ماه ژوئن «قانون تولید دفاعی» را امضا کرد؛ فرمانی اجرایی که شرکتهای تولیدکننده تسلیحات را ملزم میکند با توجه به شرایط موجود، تولید خود را با سرعت بیشتری افزایش دهند.
تحلیلگران معتقدند صدور چنین دستوری برای افزایش تولید بخش خصوصی، نشاندهنده نگرانی پنتاگون از زمان مورد نیاز برای جبران کاهش ذخایر تسلیحاتی است.
واشنگتن همچنین به دلیل کاهش ذخایر، احتمالاً قادر نخواهد بود نیازهای متحدان خود را بهطور کامل تأمین کند و ممکن است نتواند سامانههای تاد و پاتریوت مورد نیاز اوکراین را در اختیار این کشور قرار دهد.
نشانههای این مشکل هماکنون نیز دیده میشود. سفارش ژاپن برای خرید ۴۰۰ فروند موشک تاماهاوک که قرار بود بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ تحویل شود، با تأخیر مواجه شده و وزیر دفاع آمریکا در ماه مه اعلام کرد ممکن است دو سال دیگر نیز به زمان تحویل آن اضافه شود.
همچنین سوئیس در ماه ژوئن، به دلیل تأخیر در تحویل سامانه دفاع موشکی که در سال ۲۰۲۲ از شرکتهای آمریکایی سفارش داده بود، مذاکراتی را با فرانسه، رژیم صهیونیستی و کره جنوبی برای خرید یک سامانه دفاع موشکی دیگر آغاز کرد.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا در ماه مه اعلام کرد که بسته به نوع سامانه تسلیحاتی، جبران ذخایر مصرفشده ممکن است از چند ماه تا چند سال زمان ببرد.
کارشناسان برآورد میکنند که آمریکا برای بازگرداندن ذخایر پیشرفتهترین مهمات خود به سطح پیش از آغاز جنگ با ایران، به یک تا چهار سال زمان نیاز خواهد داشت.
منبع: الجزیره