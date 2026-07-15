باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان‌غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت:از آغاز فرایند اجرایی هشتمین جشنواره ملی قرآنی «باران وحی» خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف توانمندسازی مددجویان، شناسایی نخبگان قرآنی و ترویج آموزه‌های دینی، در قالب ۲۴ رشته و به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

قانع قره‌باغ با اشاره به گستردگی جامعه هدف این جشنواره اظهار داشت: «باران وحی» ویژه خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد است و در شش رده سنی، از خردسالان تا افراد ۱۹ سال به بالا، در دو بخش خواهران و برادران برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان در خصوص زمان‌بندی رقابت‌ها گفت: فرآیند ثبت‌نام از اول تیرماه آغاز شده و تا دهم مردادماه ادامه خواهد داشت. مرحله مقدماتی مسابقات در بازه زمانی ۱۰ لغایت ۲۵ مردادماه برگزار و نتایج آن تا ۳۱ مردادماه به ستاد برگزاری اعلام خواهد شد.

وی همچنین افزود: آزمون‌های کتبی برخط (آنلاین) شامل مفاهیم قرآن، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، حفظ موضوعی و احکام شرعی نیز از ۱۵ تا ۲۵ مردادماه برگزار می‌شود و نفرات برتر مرحله نهایی از ۷ تا ۱۲ شهریورماه مشخص خواهند شد. زمان برگزاری مرحله کشوری و مراسم اختتامیه نیز متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

قره‌باغ در ادامه به تنوع رشته‌ها اشاره کرد و گفت: رقابت‌های این دوره در ۲۴ رشته و در سه قالب «آوایی و آیینی»، «مکتوب معارفی» و «هنری» به شرح زیر برگزار می‌شود:

** بخش آوایی و آیینی (۱۰ رشته): ترتیل، قرائت تحقیق، دعاخوانی، صحت قرائت نماز، صحیح‌خوانی، حفظ عمومی، اذان، مداحی، حفظ تخصصی و قرائت تقلیدی.

** بخش مکتوب معارفی (۵ رشته): مفاهیم قرآن کریم، مفاهیم نهج‌البلاغه، مفاهیم صحیفه سجادیه، حفظ موضوعی و آشنایی با احکام شرعی.

* بخش هنری (۹ رشته): قصه‌گویی، روایتگری و گویندگی، عکاسی، خوشنویسی، پادکست، نماهنگ، شعر و دل‌نوشته، فیلم کوتاه و نقاشی.

وی با بیان اینکه این جشنواره صرفاً یک مسابقه مقطعی نیست، افزود: برای این طرح سامانه‌ای با عنوان «هم‌گروه» طراحی شده که شرکت‌کنندگان در رشته‌های مورد علاقه خود ثبت‌نام کرده و در مسیر آموزش و رقابت قرار می‌گیرند. به گفته وی، این بستر یک فضای کشوری است و با تنوع رشته‌ها، عملاً به یک مدرسه آموزشی قرآنی برای مددجویان تبدیل شده است.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان ادامه داد: در کنار برگزاری مسابقات، تعدادی از اساتید و مربیان نیز از میان شرکت‌کنندگان مستعد، روند پیگیری، حمایت و ارتقای توانمندی آنان را دنبال می‌کنند تا ارتباط قرآنی این افراد در طول سال حفظ شود.

قره‌باغ درباره نتایج دوره گذشته جشنواره نیز گفت: سال گذشته ۹۰۰۴ نفر در جشنواره ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۶۰۰۲ نفر اثر خود را ارسال کردند. در نهایت ۶۰۵ نفر به‌صورت متمرکز رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند و جوایزی به ارزش سه تا هشت میلیون تومان دریافت کردند. همچنین به تمام شرکت‌کنندگان ۵۰۰ هزار تومان از سوی کمیته امداد پرداخت شد.

وی افزود: در بخش ملی نیز سه اثر از استان شامل دو اثر عکاسی و یک اثر خوشنویسی انتخاب شد و در نمایشگاه کشوری به فروش رسید.

معاون فرهنگی کمیته امداد آذربایجان‌غربی درباره عدالت آموزشی در مناطق محروم نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد مخاطبان جشنواره دارای گوشی اندروید هستند، علاوه بر اطلاع‌رسانی مستقیم، از ظرفیت «همیاران قرآنی» استفاده می‌شود. این همیاران که خود از مددجویان و جامعه هدف سازمان هستند، با مددجویان تماس می‌گیرند و در تشویق، راهنمایی و پیگیری مشارکت آنان نقش دارند.

قره‌باغ تعداد این همیاران را ۹۸ نفر اعلام کرد و گفت: این شبکه در سطح استان و شهرستان‌ها به‌صورت زنجیره‌ای فعالیت می‌کند تا هیچ متقاضی مستعدی از فرصت حضور در جشنواره محروم نماند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه کمیته امداد برای حمایت از نخبگان شناسایی‌شده اشاره کرد و گفت: وظیفه ما صرفاً برگزاری مسابقه نیست، بلکه استعدادسنجی، معرفی افراد به نهادهای مرتبط از جمله حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی، و همچنین حمایت مالی و پشتیبانی از آنان در مسیر رشد و پیشرفت نیز بر عهده ماست.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان تأکید کرد: هدف اصلی جشنواره «باران وحی» گسترش فضای قرآنی در میان جامعه هدف، کشف استعدادهای برتر و فراهم‌کردن مسیر توانمندسازی آنان است تا افراد موفق این رویداد، به‌عنوان الگوهای قرآنی و فرهنگی در سطح استان و کشور مطرح شوند.