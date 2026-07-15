باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رعیتی با اشاره به بازدید از روند آمادهسازی ابزارها و سازههای این طرح در یزد، اظهار کرد: این پروژه بزرگ فرهنگی و مذهبی برای نخستینبار در گستره منطقه آزاد و مرز بینالمللی مهران اجرا خواهد شد.
وی یادآور شد که این خیمه اربعینی در روزهای راهپیمایی و تردد به عتبات عالیات میزبان میلیونها زائر حسینی خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاریصنعتی مهران افزود: برگزاری آیینهای سوگواری، نشستهای مذهبی، همخوانی قرآن کریم، نوحهخوانی، اجرای برنامههای فرهنگی و پاسخگویی به پرسشهای شرعی برای این مجموعه برنامهریزی شده است.
رعیتی ایجاد فضایی معنوی، آرام و درخور شأن زائران را رسالت اصلی این سازمان در مرز مهران دانست.
وی گفت: برپایی این خیمه با بهرهگیری از توانمندیهای ملی و استانی و همافزایی نهادهای کارگزار و فرهنگی به اجرا خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاریصنعتی مهران بیان کرد که توسعه این گونه فضاهای مذهبی در مسیر تقویت زیرساختهای فرهنگی مرز مهران، گامی اثرگذار برای ماندگاری و رفاه عاشقان سیدالشهدا(ع) در این شاهراه سفر اربعینی به شمار میرود.
منبع: روابط عمومی سازمان منطقه آزاد تجاریصنعتی مهران