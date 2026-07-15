رئیس جمهور جنگ‌طلب آمریکا بار دیگر تهدیدات خود درباره گسترش حملات و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد که «اگر ایران نشان دهد تمایلی به توافق ندارد، ممکن است هفته آینده دامنه حملات آمریکا گسترش پیدا کند». 

ترامپ همچنین گفت زیرساخت‌های انرژی ایران در حملات اخیر هدف قرار نگرفته‌اند، اما تلویحاً اشاره کرد که نیرو‌های آمریکایی ممکن است از هفته آینده این زیرساخت‌ها را هدف قرار دهند و حملات را به مناطق بیشتری در داخل خاک ایران گسترش دهند.

آمریکا طی هفته گذشته صد‌ها حمله هوایی را در سراسر کشورمان، به ویژه استان‌های جنوبی انجام داده است. رسانه‌های ایرانی از انفجار‌هایی در اهواز، بندرعباس، بوشهر، چابهار، دشت آزادگان، دهلران، فارور، حاجی‌آباد، هویزه، ایرانشهر، اصفهان، جاسک، کبودرآهنگ، خنداب، کنارک، بندر ماهشهر، قشم و سیریک خبر داده‌اند.

در پی این حملات دست کم ۳۵ نفر به شهادت رسیده و ۳۰۰ نفر مجروح شده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، زیرساخت ها ، حمله آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
روزگار آمریکایی‌ها جنایتکار را سیاه می‌کنیم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بنده از حمله کوبنده سپاه به پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین استقبال می کنم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بنده از حملات شدید به پایگاه ارتش تروریست آمریکا در بحرین استقبال می کنم
بنده از حملات موشکی به پایگاه‌ تروریست های آمریکا در اردن استقبال می کنم.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
عربستان از ترس حملات انتقام جویانه یمن، دست به دامان قطر و عمان شد
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تنگه متعلق به ایران است و هیچ قدرتی نمی‌تواند تنگه هرمز را از مالکیت ایران خارج کند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
آمریکا قصد داشت مانند ونزوئلا در ایران نیز کودتا راه اندازد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
هشدار فوری قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا خطاب به آمریکا: زیرساخت بزنید، زیرساخت های باقی مانده در منطقه را می‌زنیم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
موافقت آمریکا با فروش ۲.۵میلیارد دلار تسلیحات موشکی به عربستان و کویت
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
عراقی ها خودشان مقصر اصلی هستند
به خاطر که حضور نظامی آمریکا و انگلیس از سال 2003 تاکنون در عراق غیر قانونی است و هم نقض قوانین المللی بوده است.
آمریکا و انگلیس و مزدورانشان همچنان حامی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی هستند.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
متأسفانه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و… از سال ۱۳۹۲ تاکنون هیچ سودی برای مردم ایران و کشور ایران نداشته است
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۷:۲۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خدایا قسمت میدم به پهلوی شکسته فاطمه به مظلومیت علی به خون شهدا به غریبی امام رضا به تنهایی مهدی ع به حق تمامی شهدای ایران خودت ترامپ (سگ نجس زرد ) را تنها .مریض . درمانده .گرسنه و در بدترین شرایط بمیران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
کله پوکه بزنی میخوری
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
انشالله به زودی ترامپ و بی بی کشته میشن جهان از این دو خونخوار و زمین خوار و نفت خوار نجات پیدا میکنه11خود خدا میگه حق پابرجاست اگر بجنگید خدایا دیدی ما وایسادیم جنگیدیم تو خودت یاری رسان باش
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ما هم

زیرساخت صهیونیا و میزنیم

کشورک جعلی اسراییل
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
فورا باید ارتش و سپاه سطوح جدیدتر و قدرتمندتر نبرد را آغاز کنند. در کنار موشک و پهپاد از جنگنده‌های موجود برای بمباران کشتیهای دشمن و پرتاب موشک دوربرد استفاده کنید.
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