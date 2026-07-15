باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد که «اگر ایران نشان دهد تمایلی به توافق ندارد، ممکن است هفته آینده دامنه حملات آمریکا گسترش پیدا کند».

ترامپ همچنین گفت زیرساخت‌های انرژی ایران در حملات اخیر هدف قرار نگرفته‌اند، اما تلویحاً اشاره کرد که نیرو‌های آمریکایی ممکن است از هفته آینده این زیرساخت‌ها را هدف قرار دهند و حملات را به مناطق بیشتری در داخل خاک ایران گسترش دهند.

آمریکا طی هفته گذشته صد‌ها حمله هوایی را در سراسر کشورمان، به ویژه استان‌های جنوبی انجام داده است. رسانه‌های ایرانی از انفجار‌هایی در اهواز، بندرعباس، بوشهر، چابهار، دشت آزادگان، دهلران، فارور، حاجی‌آباد، هویزه، ایرانشهر، اصفهان، جاسک، کبودرآهنگ، خنداب، کنارک، بندر ماهشهر، قشم و سیریک خبر داده‌اند.

در پی این حملات دست کم ۳۵ نفر به شهادت رسیده و ۳۰۰ نفر مجروح شده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز