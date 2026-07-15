سفیر انگلیس در تهران بار دیگر به وزارت امور خارجه احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام وزارت خارجه ایران، در پی اقدام ناموجه دولت انگلیس در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ذیل قانون مقابله با تهدیدات دولتی، هوگو شورتر، سفیر انگلیس در تهران، امروز چهارشنبه توسط علیرضا یوسفی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اقدام خصمانه به وی ابلاغ شد.

در این جلسه احضار، مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه، با انتقاد شدید از اظهارات ناشایست وزیر کشور انگلیس در پارلمان این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد طرح ادعا‌های بی‌اساس علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدامی غیرمسئولانه و مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت انگلیس و اصول بنیادین حاکم بر روابط میان دولت‌ها است. 

وی افزود: این ادعا‌های بی اساس در حالی صورت می‌گیرد که از دیرباز انگلیس پناهگاه سرکردگان و عناصر گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی ضد ایرانی بوده است.

مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش محوری سپاه پاسداران در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران و نیز در مقابله با تروریسم، تصریح کرد هرگونه قانونگذاری خصمانه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و یا برچسب‌زنی به اجزای تشکیل‌دهنده آن، با واکنش متقابل و قاطع ایران مواجه خواهد شد.

اواخر هفته گذشته نیز به دنبال تکرار اتهام‌های واهی و بی‌اساس مقام‌های انگلیسی علیه جمهوری اسلامی ایران، سفیر این کشور در تهران از سوی علیرضا یوسفی دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به رویکرد ناشایست دولت انگلیس در قبال ملت ایران، به وی ابلاغ شد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، سفیر انگلیس در تهران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
هر وقت جرات داشتيد سفير 3 كشور اروپايي علي الخصوص انگلستان خبيث را اخراج كنيد آنوقت باورمون ميشه يه كاره اي هستيد.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سفیر انگلیس جنایتکار را از ایران اخراج کنید و حسن روحانی خیانتکار هم باید رسما از مردم ایران عذرخواهی کند
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
انگلیس نماینده آمریکا در ایران بوده است
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
حچت
۰۸:۲۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سفیر انگلیس باید هرچه سریعتر از کشور اخراج شود
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۸:۱۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ما چه منافعی از سمت انگلیس داریم که همچنان سفارتش بازه؟؟؟
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
انگلیس خبیث و فرانسه را از ایران اخراج کنید و منافع ملی ش و اقتصادی آنها ا در خاور میانه بزنید تا دلمان خنک شود اینها شریک های حمله وجنایت آمریکا و اسرائیل هستند باید سرب ریخت توی دهنشون
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناصر
۰۶:۱۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
به سفیر انگلیس بگویید ایران اگر به قول شما قانونمند رفتار کند و تحریمها برداشته بشوند ، ما شرکتهای امریکایی را دعوت میکنیم از میدان گازی ( که با قطر شریک هستیم) گاز برداشت کنند . و دیگر سلطه شما بر این( بزرگترین میدان گازی دنیا ) از بین میرود 🙏
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
وقتی احضار میشوند خیلی میترسن .
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اخراجشون کنید
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
جهان بی قانون است و غربی ها زورگویی و ظلم را قانون خود می‌دانند.
باید در مقابل دشمنان مثل خودشان باشیم و فرا تر از آن ...
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
چرا روابط دیپلماتیک را قطع نمیکنید ؟
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
انگلستان چه سودی برای ما داشته جز خسارت محض؛ نمیشه سفارش تعطیل کرد
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
حالا چی میشه ؟
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
چرا؟مقابله به مثل نمیشود. ارتش تروریست انگلیس را به جهان معرفی ومجوز برخورد با آنها را صادر وهم چنین از استقلال ایرلند وولز واسکاتلند حمایت شود.واگر اموالی وکشتی ازانگلیس مشاهده شد مصادره گردد.واز ورود وخروج کشتیهای انگلیسی باهر پرچمی جلوگیری شود .وسفیر انگلیس به عنوان عنصر نامطلوب اخراج شود.وهیچ ترسی برخود راه ندهید .چون الله یاورما است
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
فکر میکنید با این اعمال و رفتار داخل تنگه هرمز چه کاری میتونید بکنید
۷
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سفیر انگلستان و اخراج کنند.
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