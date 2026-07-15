آیین اهتزاز پرچم عزای سیدالشهدا با حضور رئیس ستاد مرکزی اربعین و استاندار خوزستان در مرز شلمچه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین اهتزاز پرچم عزای سیدالشهدا (ع) با حضور علی‌اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور، و سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در مرز بین‌المللی شلمچه برگزار شد تا این گذرگاه رسمی، وارد حال و هوای خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) شود.

استاندار خوزستان در حاشیه این مراسم، با اشاره به شرایط پس از تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: با توجه به شرایطی که پس از تشییع رهبر شهید ایجاد شد، انتظار می‌رود در پیوند با آن تشییع و مقاومت و همچنین ایستادگی‌های مردم و نیرو‌های مسلح در قبال زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، جمعیت پرشمارتر و حماسی‌تری در راهپیمایی اربعین شکل گیرد.

موالی‌زاده با تأکید بر آمادگی کامل استان برای میزبانی از زائران، افزود: در تلاش هستیم در طول مسیر، شرایط مطلوبی مهیا شود. در این خصوص جلساتی با فرمانداران شهرستان‌های مختلف برگزار شده است تا راهپیمایی اربعین با شکوه و انقلابی، متکی بر آموزه‌های امام حسین (ع) برگزار شود و خدمت‌رسانی شایسته‌ای به زائران صورت پذیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوزستان با تمام توان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی، آماده میزبانی از عاشقان اهل بیت (ع) است و امیدواریم امسال شاهد برگزاری یکی از پرشورترین دوره‌های اربعین باشیم.

منبع: استانداری خوزستان