معاون استاندار خوزستان گفت:۴ نقطه در اطراف شهر اهواز مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -معاون استاندار خوزستان گفت: دقایقی پیش ۴ نقطه در اطراف  شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.

وی گفت: تاکنون این حملات تلفات جانی در پی نداشته است.

ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از تهاجم دشمن به یک نقطه دیگر در شهر اهواز خبر داد و گفت: در پی این حمله، خساراتی به منازل مسکونی اطراف وارد شده و شیشه برخی واحدهای مسکونی شکسته است

تخلیه بیمارستان شهید بقایی اهواز پس از اصابت پرتابه دشمن به اطراف این مرکز درمانی

در پی حمله دشمن آمریکایی و اصابت چندین موشک به اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز، این مرکز درمانی در حال تخلیه موقت است.

این بیمارستان محل نگهداری و درمان کودکان سرطانی است. خانواده‌ها برای مراقبت از فرزندان خود به خیابان‌های اطراف بیمارستان آمده‌اند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: صدای انفجار ، حمله دشمن
خبرهای مرتبط
تعطیلی کلاس‌ها و امتحانات حضوری دانشگاه علوم پزشکی اهواز تا پایان تیر
شنیده شدن صدای انفجارهایی در حوالی بندرعباس و قشم
تکذیب هرگونه انفجار و حمله هوایی آمریکا به کرمانشاه
شنیده شدن صدای انفجارهایی در بندرعباس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خدایا خودت کمک کن
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اون عکس بیمارستان بچه های سرطانی تخلیه شده رو به اون سلبریتیای بیشرف نشون بدین که بخاطر چندرغاز پولی که گرفتن وطن فروشی و خاک فروشی کرده وبا پروژه ای که توسط رسانه های معاند استارت خورده میخان تجزیه ایران و جدایی پاره تن ایران به رخ بکشن بیشرفای بی همه چیز هیچ وقت تاریخ این لجظه را فراموش نخاهد کرد
بوشهر اهواز بندرعباس سیستان و کیش و قشم و ...پاره تن ایران و بخش لاینفک تا ابد دهر
ایران امروز جنوب فردا تبریز و تهران و کردستان و...است
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تلافی کنید بدجور
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
چرا دولت و وزارت امورخارجه الان که مرتب امریکایی دارن از سرزمین کشورهای عربی دارن به کشور تجاوز قرار میدن آنان را باز خواست نمی کنند ؟
باید روزانه بیانیه بدن در صورت موجود بودن سفرای آنان را احضار کنند!
چرا اینقدر بی تحرکی ؟
۳
۶
پاسخ دادن
دغاغله از نغمه‌های کار تا عطر نان تنوری؛ جایی که تولید جریان دارد، اما توسعه متوقف مانده است
آخرین اخبار
دغاغله از نغمه‌های کار تا عطر نان تنوری؛ جایی که تولید جریان دارد، اما توسعه متوقف مانده است
تهاجم دشمن آمریکایی به نقاطی در اطراف شهر اهواز
ماجرای دود سیاه در آسمان بهبهان چیست؟
روایتی از حملات آمریکا به حوالی بیمارستان بقایی ۲ اهواز
آبشارهای آرپناه لالی؛ بهشت خنک زاگرس در انتظار توسعه زیرساخت‌های گردشگری
اختلال در یکی از مسیرهای راهبردی انتقال نفت کشور برطرف شد
جان باختن و مصدوم شدن دو نفر در حادثه ریزش آوار یک ساختمان در اهواز