معاون استاندار خوزستان گفت:۴ نقطه در اطراف شهر اهواز مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -معاون استاندار خوزستان گفت: دقایقی پیش ۴ نقطه در اطراف شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.

وی گفت: تاکنون این حملات تلفات جانی در پی نداشته است.

ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از تهاجم دشمن به یک نقطه دیگر در شهر اهواز خبر داد و گفت: در پی این حمله، خساراتی به منازل مسکونی اطراف وارد شده و شیشه برخی واحدهای مسکونی شکسته است

تخلیه بیمارستان شهید بقایی اهواز پس از اصابت پرتابه دشمن به اطراف این مرکز درمانی

در پی حمله دشمن آمریکایی و اصابت چندین موشک به اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز، این مرکز درمانی در حال تخلیه موقت است.

این بیمارستان محل نگهداری و درمان کودکان سرطانی است. خانواده‌ها برای مراقبت از فرزندان خود به خیابان‌های اطراف بیمارستان آمده‌اند.