شرکت توزیع برق گیلان اعلام کرد: حدود ۴ هفته پیش رو نیازمند همراهی مشترکان است تا شبکه برق استان، فصل گرم سال را بدون مشکل پشت سر بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در اطلاعیهای با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف برق در استان اعلام کرد: بر اساس دادههای مرکز پایش شرکت توزیع نیروی برق استان پیک مصرف برق در تاریخ سه شنبه ۲۳ تیر ماه به ۱۹۳۷ مگاوات رسید. افزایش شدید مصرف برق میتواند مشکلاتی مانند فشار بیش از حد روی تجهیزات و شبکههای توزیع و احتمال بروز خرابیها و محدودیتهای خارج از برنامه را به دنبال داشته باشد.
امسال برخلاف برخی ایام گذشته برنامههای مدیریت اضطراری بار، از دهه سوم تیر ماه آغاز شد که خود بیانگر همراهی بسیار خوب مردم و برنامه ریزیهای مدون صنعت برق بوده است. با این حال حدود ۴ هفته آینده نیز نیازمند همراهی مشترکان هستیم تا بتوانیم فصل گرم سال را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.
مشترکان میتوانند با رعایت راهکارهای بسیار ساده به پایداری شبکههای برق کمک کنند، از جمله اینکه در ساعتهای اوج مصرف از ۱۲ ظهر تا ۱۷ و همچنین از ۲۰ تا ۲۳ از به کار بردن وسایل پرمصرف در این بازهها خودداری کنند و مصرف غیرضروری را کاهش دهند.
تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی ۲۵ درجه سانتیگراد هم یکی از بهترین و مؤثرترین راهکارهای کاهش مصرف برق در فصل گرما است. همچنین استفاده از دور کند کولرها در ساعات اوج مصرف، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، پرهیز از استفاده همزمان از دستگاههای پرمصرف و بهرهگیری از روشنایی طبیعی در طول روز از دیگر راهکارهای ساده، اما مؤثر در مدیریت مصرف برق به شمار میرود.
شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان همچنین در راستای اجرای سیاست یکپارچهسازی اطلاعرسانی و به منظور ارائه خدمات دقیق، سریع و شفاف به مشترکان تأکید دارد: هرگونه اطلاعرسانی پیرامون محدودیتهای احتمالی (با برنامه یا اضطراری)، فقط از طریق از طریق درگاههای رسمی شامل نرم افزار «برق من»، وبسایت رسمی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان و بازوی (Bot) «برق من» در پیامرسان «بله» انجام میشود.
از مشترکان درخواست میشود تا وضعیت مدیریت بار را تنها با استفاده از «شناسه قبض» یا «شماره تلفن همراه» از طریق درگاههای گفته شده استعلام کنند و از توجه به اخبار و اطلاعات منتشر شده در منابع غیررسمی خودداری کنند.