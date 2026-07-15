معاون ترامپ می‌گوید جنگ‌های اخیر رژیم صهیونیستی در چند جبهه، تمایل شهروندان آمریکایی به ادامه حمایت واشنگتن از این رژیم را کاهش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با جو روگان، مجری پادکست به اقدامات رژیم صهیونیستی به ویژه طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، اسرائیل در حال از دست دادن حمایت افکار عمومی در آمریکا است». 

در حالی که جنگ آمریکا علیه ایران به دلیل تحت تاثیر دادن بهای انرژی، در میان شهروندان آمریکایی محبوبیت ندارد، ونس با اشاره به اینکه «اسرائیل متحد آمریکا است»، گفت: «من صرفاً طرفدار داشتن یک رابطه عادی هستم». 

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره میزان نفوذ رژیم صهیونیستی بر کاخ سفید، ضمن اذعان به این موضوع، گفت: «آیا آنها تلاش می‌کنند بر سیاست آمریکا تأثیر بگذارند؟ بله».

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ونس ، معاون ترامپ ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اسرائیل پادگان آمریکاست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
حرامزاده های اپستینی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اینا فیلم جدیدشونه، حرفهای ونس چیزی جز فریب افکار عمومی نیست.
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۱:۲۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سلام
اسراییل فقط در افکار ضعیف نشده از نظر نظامی نیز بشدت ضعیفه بخاطره همینه که در جنگ شرکت نکرده چون به نقطه ضعف امریکا تبدیل میشه و امکان فرو پاشی هم داره . وگر نه با امریکا به ایران رحم نمی کردن عزیزان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اینا جوسازی بیش نیس رژیم کودک کش به این تصویر خون خواریش در چشم دنیا افتخار میکند
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