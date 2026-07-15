باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با جو روگان، مجری پادکست به اقدامات رژیم صهیونیستی به ویژه طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، اسرائیل در حال از دست دادن حمایت افکار عمومی در آمریکا است».

در حالی که جنگ آمریکا علیه ایران به دلیل تحت تاثیر دادن بهای انرژی، در میان شهروندان آمریکایی محبوبیت ندارد، ونس با اشاره به اینکه «اسرائیل متحد آمریکا است»، گفت: «من صرفاً طرفدار داشتن یک رابطه عادی هستم».

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره میزان نفوذ رژیم صهیونیستی بر کاخ سفید، ضمن اذعان به این موضوع، گفت: «آیا آنها تلاش می‌کنند بر سیاست آمریکا تأثیر بگذارند؟ بله».

منبع: بریکینگ نیوز