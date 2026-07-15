باشگاه خبرنگاران جوان -اکبر بهنامجو استاندار قم در حاشیه مراسم روز دهیار که امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به تحولات روستاها پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: روستاهای کشور طی سالهای گذشته از نظر زیرساختهای اساسی مانند آب، برق و سایر خدمات پیشرفت قابل توجهی داشتهاند.
وی با بیان اینکه مهمترین نیاز امروز روستاها توسعه ارتباطات و اینترنت است، افزود: با توجه به ارتقای سطح علمی و آگاهی در روستاها، مردم این مناطق به دنبال حضور فعال در فضای مجازی، بازارهای اقتصادی و دسترسی به اطلاعات هستند و این موضوع ضرورت تقویت زیرساختهای ارتباطی را دوچندان کرده است.
استاندار قم با اشاره به مطالبات دهیاران در زمینه ضعف برخی شبکههای اینترنتی در روستاها تصریح کرد: توسعه پوشش اینترنتی و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی در دستور کار قرار دارد و در این مسیر، پیگیریهای لازم از سوی وزارت ارتباطات نیز در حال انجام است.
بهنامجو با تأکید بر اهمیت پایداری جمعیت روستایی خاطرنشان کرد: هرچه امکانات در روستاها افزایش یابد، مهاجرت به شهرها کاهش پیدا میکند؛ بهویژه در استان قم که با پدیده مهاجرپذیری مواجه است، تقویت زیرساختهای روستایی نقش مهمی در مدیریت جمعیت شهری دارد.
وی همچنین به ظرفیتهای گردشگری روستاهای استان اشاره کرد و گفت: روستاهای قم علاوه بر سکونت، میتوانند بهعنوان مقاصد گردشگری و بومگردی مورد استفاده قرار گیرند و با توسعه این بخش، زمینه افزایش ماندگاری زائران و مسافران و رونق اقتصاد استان فراهم میشود.
استاندار قم با بیان اینکه سالانه میلیونها زائر و مسافر وارد استان میشوند، افزود: تقویت زیرساختهای گردشگری در مناطق روستایی میتواند به افزایش ماندگاری مسافران و توسعه اقتصادی استان کمک کند.
منبع:استانداری قم