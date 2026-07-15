باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چگنی اعلام کرد: آتشسوزی گستردهای که منجر به سوختن و نابودی ۱۱۰ هکتار از اراضی جنگلی و عرصههای طبیعی شهرستان چگنی شده بود، با پیگیریهای مستمر و عملیات شناسایی دقیق یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، به مرحله اثبات جرم در مراجع قضایی رسید.
بر اساس پرونده تشکیل شده، و تلاشهای مستمر واحد حقوقی اداره منابع طبیعی با مستندسازی دقیق خسارات وارده به ۱۱۰ هکتار جنگل، پرونده را به دستگاه قضا ارجاع دادند. در پی این پیگیریها، جناب آقای حمید گراوند رئیس محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان چگنی، پس از بررسی دقیق شواهد و اثبات جرم، با استناد به ماده ۴۷ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع، حکم محکومیت سنگین متهم را صادر کردند.
طبق این حکم، متخلف علاوه بر پرداخت ۵۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت، به ۳ سال حبس تعزیری نیز محکوم شده است.
مهندس عزیزی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چگنی، ضمن تجلیل از دادستان محترم شهرستان جناب مرادیان بابت پیگیری و همکاری بی وقفه، دقت عمل نیروهای یگان حفاظت در شناسایی عامل این فاجعه زیستمحیطی و همچنین پیگیریهای مستمر واحد حقوقی، از قاطعیت جناب آقای حمید گراوند و دستگاه قضا قدردانی کرد و اظهار داشت: این حکم، نه تنها پاسخی به تخریبگران است، بلکه نشاندهنده همافزایی قدرتمند میان یگانهای حفاظتی و قوه قضاییه برای صیانت از داراییهای ملی است. با توجه به میزان خسارت ۱۱۰ هکتاری وارد شده، برخورد با هرگونه آسیب به منابع طبیعی با سنگینترین مجازاتهای قانونی دنبال خواهد شد.
حمید گراوند رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری چگنی اظهار داشت:دستگاه قضایی در حفظ انفال و حقوق عامه با هیچکس تعارف ندارد. با توجه به عمق فاجعه و تخریب ۱۱۰ هکتار از اراضی جنگلی، این حکم با هدف ایجاد بازدارندگی قاطع صادر شده است تا درس عبرتی برای کسانی باشد که سلامت عرصههای منابع طبیعی را به بازی میگیرند.
منبع: روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چگنی