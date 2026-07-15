مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب از سوی آیت الله سیستانی،از مراجع تقلید شیعه در عراق با حضور اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در ادامه برگزاری آیین های بزرگداشت قائد عظیمالشأن امت اسلام، شهید آیت الله سید علی حسینی خامنه ای،مجلس بزرگداشتی امشب در دفتر نماینده مرجعیت عالی عراق آیت الله شهرستانی در قم با حضور علما، اساتید و طلاب حوزه های علمیه قم و نجف، اعضای مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نیز اقشار مختلف مردم،برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی، استاد حوزه علمیه، در این مراسم با تبیین ابعاد گوناگون شخصیت شهید آیت الله خامنه ای در عرصه های حوزوی، سیاسی، نظامی و ادبی، بر ضرورت معرفی دقیق سیره و اندیشه ایشان برای نسل جوان تأکید کرد و نقش مؤثر رهبر شهید را در فرهنگسازی و هدایت جامعه برشمرد.

او همچنین با اشاره به روحیه معنوی و اشتیاق ایشان به شهادت، آرزوی دیرینه شهید برای لقای الهی را یادآور شد و تأکید کرد : این نگاه، برخاسته از ایمان و اخلاص راسخ ایشان در تمام سالهای مجاهدت بود.