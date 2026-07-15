استانداری هرمزگان اعلام کرد: در پی حملات جدید آمریکا به حوالی بندرعباس، تاکنون هیچ مصدوم غیرنظامی و هیچ‌گونه خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  شامگاه چهارشنبه صدای انفجارهایی در حوالی شهر بندرعباس به گوش شهروندان رسید که طبق بررسی‌های انجام شده حاصل از حمله دشمن جنایتکار آمریکایی به نقاطی در حوالی این شهر بود.

یک منبع آگاه در استانداری هرمزگان در پاسخ به پیگیری‌های انجام شده اعلام کرد: در جریان حملات جدید آمریکا به حوالی بندرعباس، تاکنون هیچ مصدوم غیرنظامی گزارش نشده و هیچ خسارتی نیز به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری وارد نشده است.

وی تاکید کرد: وضعیت مناطق هدف در دست بررسی است و ارزیابی‌های میدانی از سوی دستگاه‌های مسئول ادامه دارد.

منبع: مهر

برچسب ها: حمله دشمن ، خسارت جنگ
خبرهای مرتبط
اصابت پرتابه دشمن آمریکایی در حوالی سیریک و قشم
خسارت جنگ تحمیلی به ۲ اثر ثبت ملی آذربایجان شرقی
خسارت ۶۸۱ میلیارد ریالی جنگ به ۱۹ مکان ورزشی آذربایجان شرقی
خسارات ۲۳ میلیارد تومانی واحد‌های مسکونی و تجاری سمنان در حملات دشمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
‌جنایت آمریکا در حمله به زیرساخت‌ها/ شهادت ۸ شهروند در هرمزگان
شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا‌
جزئیات حملات شب گذشته آمریکا به هرمزگان/ اصابت موشک به ۶ پل
‌محدودیت‌‌ اعزام قطار‌های مسافری ‌از ایستگاه بندرعباس
تشکیل پرونده در خصوص حمله دشمن آمریکایی به یک پست محیط‌بانی حاجی آباد
شهادت دو برادر دارای معلولیت ۱۱ و ۳۲ساله در حملات به بندرعباس
آخرین اخبار
شهادت دو برادر دارای معلولیت ۱۱ و ۳۲ساله در حملات به بندرعباس
جزئیات حملات شب گذشته آمریکا به هرمزگان/ اصابت موشک به ۶ پل
تشکیل پرونده در خصوص حمله دشمن آمریکایی به یک پست محیط‌بانی حاجی آباد
شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا‌
‌محدودیت‌‌ اعزام قطار‌های مسافری ‌از ایستگاه بندرعباس
‌جنایت آمریکا در حمله به زیرساخت‌ها/ شهادت ۸ شهروند در هرمزگان
جزییات حمله به شهرهای هرمزگان؛ یک شهید و تخریب دو پل
صدای انفجار در بخش‌هایی از بندرعباس و قشم شنیده شد/ یک نفر شهید و ۸ نفر زخمی شدند
اصابت موشک آمریکایی در حوالی قشم