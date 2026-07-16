رئیس جمهور آمریکا ضمن خودداری از تعیین ضرب‌الاجل درباره مذاکرات یا تجاوزات نظامی این کشور، بار دیگر تهران را تهدید به ادامه حملات کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارات خود ادعا کرده که «تهران از موضع کلی واشنگتن آگاه است». 

ترامپ پس از ورود به ایالت پنسیلوانیا، جایی که قرار است در نشست دفاعی کالج جنگ ارتش آمریکا سخنرانی کند، از تعیین ضرب‌الاجل مشخص برای ایران خودداری کرد. او گفت: «دوست ندارم ضرب‌الاجل تعیین کنم، اما آنها تقریباً از همه چیز خبر دارند و داستان را می‌دانند. بهتر است رفتارشان را اصلاح کنند». 

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که او ساعاتی پیش در اظهارات تهدیدآمیز دیگری، گفته بود که ممکن است از هفته آینده حملات علیه ایران را گسترش داده و زیرساخت‌ها را هدف قرار دهد.

در همین حال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره‌کننده ارشد ایران عصر امروز گفت تهران «باید همواره برای جنگ آماده باشد» و بر ضرورت «استفاده از ابزار‌های دیپلماسی» برای پیشبرد منافع ملی تأکید کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، حملات آمریکا ، مذاکرات
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