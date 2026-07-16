تیم ملی فوتبال آرژانتین با نتیجه ۲ - ۱ انگلیس را شکست داد و برای دومین بار پیاپی به فینال جام جهانی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم های ملی فوتبال انگلیس و آرژانتین به مصاف هم رفتند.

نیمه نخست این دیدار علی رغم موقعیت های زیاد ۲ تیم گلی درپی نداشت تا بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم انگلیسی ها بازی را بهتر شروع کردند و در دقیقه ۵۵ آنتونی گوردون ستاره سه شیرها دروازه آرژانتین را باز کرد تا انگلیسی ها مزد حملاتشان را دریافت کنند.

در ادامه موج حملات آلبی سلسته روی دروازه سه شیرها آغاز شد و بارها جردن پیکفورد مانع بازشدن دروازه اش شد.

بالاخره حملات آرژانتین جواب داد و در دقیقه ۸۵ پاس رو به عقب لیونل مسی با شوت تماشایی انزو فرناندز همراه شد تا این بار جردن پیکفورد تسلیم و بازی به تساوی کشیده شد.

در دقیقه ۲+۹۰ بازهم مسی ارسالی خوب روی دروازه انجام داد و لائوتارو مارتینز با ضربه سر دروازه را باز کرد تا آلبی سلسته کامبک رویایی بزند.

در ادامه تلاش انگلیسی ها برای زدن گل تساوی ثمری نداشت تا یاران مسی با زدن کامبکی رویایی با نتیجه ۲ - ۱ به برتری برسند و برای دومین بار پیاپی راهی فینال شوند.

آرژانتین و اسپانیا یکشنبه ۲۸ تیر از ساعت ۲۲:۳۰ در فینال جام جهانی به مصاف هم می روند.