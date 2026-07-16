نخستین فصل مسابقات گلف برترین‌های کشور و اردوی انتخابی تیم ملی، از ۲۸ تا ۳۱ تیرماه با حضور ۳۰ گلف‌باز برتر در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فصل آغازین مسابقات گلف برترین‌ها در سال ۱۴۰۵ از ۲۸ تیرماه با حضور ۳۰ گلف‌باز برتر مرد آغاز می‌شود.

فصل نخست و آغازین مسابقات گلف بازیکنان برتر مرد که به منزله اردوی انتخابی تیم ملی نیز محسوب می‌شود از ۲۸ تیرماه با حضور ۳۰ گلفر برتر کشور رسما آغاز شده و تا ۳۱ تیر ادامه دارد.

ورود بازیکنان در تاریخ ۲۶ تیرماه خواهد بود و ۲۷ تیر نخستین جلسه تمرینی گلفر‌ها برگزار خواهدشد.

این رقابت‌ها به صورت استروک‌پلی، انفرادی و بر اساس قوانین بین‌المللی و محلی به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می‌شود.

مسابقات در سطح برترین‌ها و آماتور برگزار شده و ۴ بار در سال (۴ فصل) تکرار خواهد شد. 

مجموع ۴ فصل برترین‌ها، جنبه جایزه بزرگ (انتخاب نفرات اول تا هشتم) را دارد و انتخابی تیم ملی (۴ نفر) نیز محسوب می‌شود.

منبع: فدراسیون گلف

برچسب ها: گلف ، گلف باز
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