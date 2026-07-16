باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که با توجه به برد تیم فوتبال چادرملوی اردکان برابر تیم‌های پرسپولیس و گل گهر در تورنمنت تعیین سومین نماینده ایران باید این تیم یزدی به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا معرفی می‌شد، اما هدایت ممبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال نام گل گهر سیرجان را پیش از برگزاری تورنمنت ۳ جانبه و در مهلت اولیه اعلام نمایندگان ایران به عنوان تیم سوم به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرد.

بعد از اشتباه هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج هم به صورت شفاهی و هم کتبی موضوع را با شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در میان گذاشت، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد گل‌گهر نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا ٢ خواهد بود و درخواست فدراسیون برای حضور چادرملو را نپذیرفت.

علیرضا بابایی، مدیرعامل چادرملوی اردکان گفته است که کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست فدراسیون برای جایگزینی نام چادرملو با گل‌گهر مخالفت کرده است. او با انتقاد از سکوت فدراسیون فوتبال، از مهدی تاج خواست شخصاً درباره این پرونده توضیح دهد و تأکید کرد اگر این موضوع صحت داشته باشد، مدیران فدراسیون باید پاسخگوی معرفی تیمی دیگر و سپس برگزاری تورنمنت سه‌جانبه برای تعیین نماینده باشند.

بابایی همچنین ادعای انصراف گل‌گهر از حضور در آسیا را زیر سؤال برد و گفت تیمی که به اعتقاد او از ابتدا به اشتباه معرفی شده، اساساً نمی‌تواند از سهمیه‌ای که حقش نبوده انصراف دهد. او این موضوع را «نمایش» خواند و تأکید کرد باشگاه چادرملو تا رسیدن به حق خود از پیگیری‌های قانونی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به هر حال زحمات تیم چادرملو اردکان که با همه سختی‌ها و جمع کردن بازیکنان و ۲ جلسه تمرین نیم ساعتی توانسته بود از سد تیم‌های پرسپولیس و گل گهر عبور کند و قهرمان تورنمنت ۳ جانبه شود با اشتباه مدیریتی دبیر کل فدراسیون فوتبال بر باد رفت و اکنون چه کسی پاسخگوی این فاجعه بزرگ در فدراسیون فوتبال است.

اصلا هدف و نیت مسئولان فوتبال کشور برای برگزاری تورنمنت ۳ جانبه چه چیزی بوده است و در نهایت هم تیمی که هر دو رقیب خود را در زمین شکست داده، از آسیا دور می‌ماند و سهمیه به باشگاهی می‌رسد که در مسابقه مستقیم برابر چادرملو شکست خورده است.

به هر حال تیم‌های پرسپولیس و چادر ملو چند روز سرکار بودند و در تورنمنتی شرکت کردند که هیچ دستاوردی برای آنها نداشت و فقط این مسابقات برای تیم گل گهر منفعت داشت که با وجود شکست برابر چادر ملو به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا انتخاب شد.