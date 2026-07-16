کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست فدراسیون فوتبال مخالفت کرد و گل‌گهر نماینده ایران در آسیا شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که  با توجه به برد تیم فوتبال چادرملوی اردکان برابر تیم‌های پرسپولیس و گل گهر در تورنمنت تعیین سومین نماینده ایران باید این تیم یزدی به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا معرفی می‌شد، اما هدایت ممبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال نام گل گهر سیرجان را   پیش از برگزاری تورنمنت ۳ جانبه و در مهلت اولیه اعلام نمایندگان ایران به عنوان تیم سوم به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرد.

  بعد از اشتباه هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج هم به صورت شفاهی و هم کتبی موضوع را با شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در میان گذاشت، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد گل‌گهر نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا ٢ خواهد بود و درخواست فدراسیون برای حضور چادرملو را نپذیرفت.

علیرضا بابایی، مدیرعامل چادرملوی اردکان گفته است که کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست فدراسیون برای جایگزینی نام چادرملو با گل‌گهر مخالفت کرده است. او با انتقاد از سکوت فدراسیون فوتبال، از مهدی تاج خواست شخصاً درباره این پرونده توضیح دهد و تأکید کرد اگر این موضوع صحت داشته باشد، مدیران فدراسیون باید پاسخگوی معرفی تیمی دیگر و سپس برگزاری تورنمنت سه‌جانبه برای تعیین نماینده باشند.

بابایی همچنین ادعای انصراف گل‌گهر از حضور در آسیا را زیر سؤال برد و گفت تیمی که به اعتقاد او از ابتدا به اشتباه معرفی شده، اساساً نمی‌تواند از سهمیه‌ای که حقش نبوده انصراف دهد. او این موضوع را «نمایش» خواند و تأکید کرد باشگاه چادرملو تا رسیدن به حق خود از پیگیری‌های قانونی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به هر حال زحمات تیم چادرملو اردکان که با همه سختی‌ها و جمع کردن بازیکنان و ۲ جلسه تمرین نیم ساعتی توانسته بود  از سد تیم‌های پرسپولیس و گل گهر  عبور کند و قهرمان تورنمنت ۳ جانبه شود با اشتباه مدیریتی دبیر کل فدراسیون فوتبال بر باد رفت و اکنون چه کسی پاسخگوی این فاجعه بزرگ در فدراسیون فوتبال است.  

اصلا هدف و نیت مسئولان فوتبال کشور برای برگزاری تورنمنت ۳ جانبه چه چیزی بوده است و  در نهایت هم  تیمی که هر دو رقیب خود را در زمین شکست داده، از آسیا دور می‌ماند و سهمیه به باشگاهی می‌رسد که در مسابقه مستقیم برابر چادرملو شکست خورده است.  

به هر حال تیم‌های پرسپولیس و  چادر ملو  چند روز سرکار بودند و در تورنمنتی شرکت کردند که هیچ دستاوردی برای آنها نداشت و فقط  این مسابقات برای تیم گل گهر منفعت داشت که با وجود شکست برابر چادر ملو به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا انتخاب شد.  

برچسب ها: تیم فوتبال گل گهر سیرجان ، لیگ قهرمانان آسیا
خبرهای مرتبط
انصراف گل‌گهر از لیگ قهرمانان آسیا/ چادرملو نماینده رسمی ایران شد
شفاف‌سازی درباره جنجال سهمیه ایران در آسیا + فیلم
پلی‌آف انتخابی لیگ قهرمانان آسیا؛
چادرملو با شکست گل‌گهر نماینده ایران شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
این چند تا تیم لیاقت رفتن به آسیا را ندارند مایه ابرو ریزی میشن به خصوص ششتقلال
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
این نمایش برای ایجاد فرصت برای پرسپولیس بود

حالا که موفق نشدند برایشان گل گهر و چادرملو تفاوت تدارد
۶
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اشتباه !؟ واقعا اشتباه بوده ؟
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
غضنفر
۱۳:۲۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
حالا مگه چی شده چادر ملو هم مثل گل گهر هر کدام بروند با چند تا شکست و آبرو ریزی دست از پا دراز تر بر می گردند خونه!
۹
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
واقعاجای تأسف وشرم هست
۰
۱۵
پاسخ دادن
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
آخرین اخبار
والیبال نوجوانان ایران فینالیست آسیا شد
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
صنعت‌نفت حریف مس رفسنجان در پلی‌آف لیگ برتر شد
پیاتزا: می‌توانستیم سه بر صفر برنده شویم
پورعلی هم پرسپولیسی شد
برد مهم ایران مقابل آلمان و فراز از منطقه خطر