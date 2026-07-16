باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - با وجود اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان با ۳ تساوی به کارش در جام جهانی ۲۰۲۶ پایان داد و نتوانست از گروهش در جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کند، اما برخی از اعضای تیم ملی فوتبال معتقدند که در جام جهانی شاهکار کردند و نباختن در این رقابت‌ها را دستاورد بزرگی برای خود قلمداد می‌کنند.

همچنین علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش کشورمان پا را فراتر گذاشته و از اینکه انتقاداتی به تیم ملی صورت گرفته شاکی است و گفته که ما در جام جهانی عالی بازی کردیم و طبق اظهارات چند کارشناس فوتبال خارجی باید مردم ایران به بازیکنان تیم ملی افتخار کنند که با چنین شرایطی به جام جهانی رفتند و جنگیدند. حتی ۲ نفر از کارشناسان گفتند باید مجسمه این بازیکنان را در ایران بسازید.

رسول کربکندی پیشکسوت فوتبال درباره اظهارات صورت گرفته از سوی چند عضو تیم ملی فوتبال از جمله علیرضا بیرانوند اظهار کرد: بعضی از صحبت‌های اعضای تیم ملی فوتبال افراط بود و یک مقدار بزرگنمایی کردند. به نظرم در چنین شرایطی نیازی به چنین مصاحبه‌هایی نیست. به هر حال ما در تورنمنتی به نام جام جهانی شرکت کردیم و ۳ مساوی گرفتیم و علی رغم اینکه همه انتظار داشتند که تیم ملی فوتبال به مرحله بعد برود نرفته است. حالا عدم صعود به مرحله بعد آن قدر بزرگ کردن ندارد.

او افزود: به هر حال ما ۳ بازی در جام جهانی را مساوی کردیم و از گروهمان صعود نکردیم و این خلاف انتظار جامعه فوتبال بود. حالا اینکه بیاییم به همه چیز گیر بدهیم که چرا مهدوی کیا به اردوی تیم ملی فوتبال نیامد؟ یک عده نمی‌خواهند تیم ملی ایران پیروز شود. به نظرم این حرف‌ها فاصله مردم را با تیم ملی فوتبال بیشتر می‌کند. به هر حال نیازی به این حرف‌ها نیست. تنها نکته مثبت این مصاحبه‌ها این بود که برخی از ملی پوشان عذرخواهی کردند.

بیرانوند نباید مصاحبه طلبکارانه انجام می‌داد

کربکندی بیان کرد: به هر حال کسی که در راس تیم ملی فوتبال هست، عذرخواهی نکرد. با آن استقبالی که از اعضای تیم ملی فوتبال ایران صورت گرفت، به نظرم خلاف جریان حرکت کردند. همچنین نباید مصاحبه‌های طلبکارانه را به خصوص بیرانوند انجام می‌داد و این خوب نیست. مردم از ۲ بازی تیم ملی فوتبال راضی بودند، چون بازیکنان تلاش خود را انجام دادند و بازی خوبی ارائه کردند، اما ما جایی نتوانستیم به مرحله بعدی صعود کنیم که برابر نیوزیلند مساوی کردیم و این تیم را نبردیم.

اظهارات هومن افاضلی توهین به بخشی از جامعه بود

پیشکسوت فوتبال بیان کرد: انتقاداتی به نحوه بازی تیم ملی ایران در بازی اول با نیوزیلند مطرح بود، اما در بازی‌های دوم و سوم بهتر بودیم و حتی می‌توانستیم ببریم. به نظرم نتایج تیم ملی در جام جهانی شاهکار نبود و جای انتقاد زیادی داشت، برای اینکه ما می‌توانستیم ۲ بازی با بلژیک و مصر را پیروز شویم. یک مقدار این گونه برخورد کردن اعضای تیم ملی فوتبال مورد پسند جامعه نیست و نباید این بحث‌ها شود. هومن افاضلی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفت که الهویی دانشگاهی صحبت می‌کند و گفتن این مطالب، توهین به بخشی از جامعه است. طوری حرف می‌زنند که هیچ کس از فوتبال سر در نمی‌آورد و شاید این گونه حرف زدن برای گروهی از جامعه نمود بدی نداشته باشد، اما برای کسانی که اهل فوتبال هستند، گفتن این گونه مطالب مقبول نیست.

نتایج تیم ملی در جام جهانی را دستاورد نمی‌دانم

کربکندی درباره اینکه دستاوردی تیم ملی فوتبال در جام جهانی کسب کرد، گفت: نه، من نتایج تیم ملی در جام جهانی را دستاورد نمی‌دانم. این‌ها به این موضوع تکیه کردند که برای اولین بار تیم ملی در جام جهانی نباخته است. شاید دومین بار است که نبردیم و در بقیه دوره‌هایی که در جام جهانی حضور داشتیم یک برد را به دست آوردیم. اینها جامعه را می‌پیچانند و این کار قشنگ نیست و یک بخش هم تملق گویی است. جامعه این تصور را می‌کند که افاضلی برای ماندن این حرف‌ها را می‌زند. افاضلی مربی تحصیلکرده‌ای است و با این دفاع کردن از تیم ملی فقط می‌تواند عوام را گول بزند، اما به نظرم نیازی به این برخورد‌ها نیست.

شما دنبال استعفا نباشید، عذرخواهی هم نمی‌کنند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه تعدادی از مربیانی که تیمشان در جام جهانی حذف شده بودند استعفا دادند، اما خبری از استعفا در تیم ملی ایران نیست، گفت: شما دنبال استعفا نباشید، عذرخواهی هم نمی‌کنند. اکثر مربیانی که موفق نبودند استعفا دادند، اما رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که قلعه نویی برای جام ملت‌های آسیا ماندگار است. به هر حال این موضوع به ما ارتباطی ندارد و تصمیم گیرندگان باید در این باره پاسخ بدهند.

متاسفانه در این کادر فنی تیم ملی امیدی به تغییر نسل نیست

کربکندی درباره اینکه قرار است که با همین بازیکنان به جام ملت‌های آسیا بروند و جوانگرایی صورت نمی‌گیرد، گفت: در هر دوره‌ای از جام جهانی و جام ملت‌های آسیا گفتند که فرصتی برای جوانگرایی نیست و من نمی‌دانم که وقت جوانگرایی چه زمانی است. متاسفانه در این کادر فنی تیم ملی امیدی به تغییر نسل و پوست اندازی نیست. ما همه چیز را فدای این کردیم که برویم و یک جام در جام ملت‌های آسیا بگیریم که آن جام هم نمی‌گیریم. حالا هم ۶ ماه به جام ملت‌های آسیا مانده است و می‌خواهیم برویم تا قهرمان شویم، اما به نظرم قهرمانی در دسترس نیست. به هر حال ما یک مقدار خودمان را داریم گول می‌زنیم و کسی نمی‌آید برنامه ریزی برای آینده فوتبال ما کند. جواب‌هایی که در برنامه‌های تلویزیونی می‌دهند برای جامعه فوتبال قانع کننده نیست. شاید اینها بتوانند بخشی از جامعه فوتبال را با این حرف‌ها قانع کنند، اما کسانی که فوتبال را می‌فهمند، قانع نمی‌شوند.

من چشم انداز خوبی را برای فوتبالمان نمی‌بینم

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه آینده فوتبال ایران را چطور می‌بیند، گفت: من چشم انداز خوبی را برای فوتبالمان نمی‌بینم و ما تا نیاییم که نسل جدید و جوانان با انگیزه‌تر به فوتبالمان ترزیق نکنیم به جایی نمی‌رسیم. درست است که ما تولید خوبی نداریم، اما بازیکنان جوانی که داشتیم هم درست از آنها استفاده نکردیم. به نظرم این مسئله بر روی جوانان بی انگیزگی ایجاد می‌کند و نباید این طور رفتار کنیم که جوانان انگیزه خود را از دست بدهند و امید رفتن به تیم ملی را از دست بدهند.

او درباره اینکه چرا برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال خداحافظی نمی‌کنند، گفت: اینها یک جمعی هستند که در دور هم خیلی حال می‌کنند و این جمع را خیلی تغییر نمی‌دهند.