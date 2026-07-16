\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0646\u06af \u062a\u0645\u0627\u0645\u200c\u0639\u06cc\u0627\u0631\u060c \u0628\u0627 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0686\u0647 \u06a9\u0646\u06cc\u0645\u061f\u060c \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0686\u06cc\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0633\u0645 \u062a\u0641\u0627\u0647\u0645\u200c\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645\u060c \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0634\u0644\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0628\u06af\u0627\u0647 \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\n\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0