محمد مهدی زارع لژیونر فوتبال کشورمان در آستانه انتقال به باشگاه پرسپولیس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس در ادامه فعالیت نقل و انتقالاتی خود به دنبال جذب محمد مهدی زارع بازیکن اخمت گروژنی است، تا خط دفاعی خود را برای فصل آینده تقویت کند.

طبق پیگیری های صورت گرفته از باشگاه پرسپولیس، توافقات شخصی با محمدمهدی زارع انجام شده است. مدیران پرسپولیس درحال انجام مذاکرات پایانی با نمایندگان باشگاه اخمت‌گروژنی هستند تا هرچه سریع‌تر کارهای انتقال زارع را انجام بدهند.

اگر مشکل خاصی در لحظات پایانی رخ ندهد، زارع به احتمال زیاد سرخپوش می‌شود. همچنین مذاکرات با ۲ بازیکن جوان دیگر نیز ادامه دارد.