محمد مهدی زارع لژیونر فوتبال کشورمان در آستانه انتقال به باشگاه پرسپولیس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس در ادامه فعالیت نقل و انتقالاتی خود به دنبال جذب محمد مهدی زارع بازیکن اخمت گروژنی است، تا خط دفاعی خود را برای فصل آینده تقویت کند. 

طبق پیگیری های صورت گرفته از باشگاه پرسپولیس، توافقات شخصی با محمدمهدی زارع انجام شده است. مدیران پرسپولیس  درحال انجام مذاکرات پایانی با نمایندگان باشگاه اخمت‌گروژنی هستند تا هرچه سریع‌تر کارهای انتقال زارع  را انجام بدهند.

 اگر مشکل خاصی در لحظات پایانی رخ ندهد، زارع به احتمال زیاد سرخپوش می‌شود.  همچنین مذاکرات با ۲ بازیکن جوان دیگر نیز ادامه دارد. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۷:۴۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مسعود محبی یا ایری را هم باید جذب کنند ویک هافبک بازیساز در حد آلوز البته محمودی جوان هم بازیساز وهافبک گلزنی است وباید به او وصادقی میدان داد که تاتار نشان داده با جوان‌ها خوب کار می کند وخوب بازی می گیرد
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