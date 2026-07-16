ارتش ایران، در مرحله نهم عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات دشمن، سامانه‌های ارتباطی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن را هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله نهم عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات دشمن کودک‌کش به مناطقی از کشورمان و پادگان بمپور ایرانشهر که منجربه شهادت هفت تن از درجه‌داران و سربازان نیروی زمینی ارتش شد، سایت راداری ثابت، سامانه ارتباط و مخازن سوخت ارتش تروریستی و کودک‌کش آمریکایی در پایگاه الازرق اردن را هدف قرار دادند.

این پایگاه محل استقرار سامانه‌های پدافند ضد موشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای متجاوز آمریکایی در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود.

ارتش با تقبیح حملات وحشیانه دشمن به آسایشگاه کارکنان پایور و وظیفه در ایرانشهر، این‌گونه اقدامات را ناشی از خوی ضد انسانی دشمن خبیث عنوان کرد و با تاکید بر اینکه این جنایات هرگز از حافظه تاریخ محو نمی‌شود، افزود: فرزندان ملت در ارتش، فدایی مردم و مدافعان امنیت ایران هستند و ذره ای از تکلیف افتخار آفرین دفاع از ملت و میهن اسلامی و انتقام خون شهیدان عزیز کوتاه نخواهند آمد.

برچسب ها: پهپاد ایران ، پایگاه آمریکا ، ارتش ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۸:۲۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سلام
باید کم کم خطوط لوله و پمپاژ و چاه ها رو بزنیم . یا ناوهای سنگینشون رو اگر میتونیم . اسراییل رو هم باید بزنیم . از هر کشوری به ایران حملهشده نفتش رو بزنیم .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ایران اگر یک ذره به جان مردمش اهمیت می داد بمب اتم درست می کرد

اگر بمب اتم دزست نکنیم هر روز ایران باید کشته تقدیم کند
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