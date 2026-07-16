باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رادار پیشهشدار سامانهء C-RAM در پایگاه علی السالم کویت و نیز محل تجمع سربازان جنایت پیشه ارتش تروریستی آمریکا آماج حملات ترکیبی قرار گرفت.
در اطلاعیه شماره ۱۵ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه
مردم غیور و بپاخاسته ایران!
در پی تجاوزات شب گذشته دشمن به نقاطی از سواحل و شهرهای جنوبی کشور، فرزندان دلاور و قهرمان شما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه، در موج هشتم عملیات نصر ۲ بارمز مبارک یا زینب کبری (س)، در یک عملیات ترکیبی با استفاده از توان موشکی و پهپادی خود، رادار پیشهشدار سامانهء C-RAM را در پایگاه علی السالم و نیز محل تجمع سربازان جنایت پیشه ارتش تروریستی آمریکا را آماج حملات خود قرار داده و درهم کوبیدند.
بار دیگر به مردم شریف کویت یادآوری میکنیم که این جنایات توسط آمریکا با استفاده از خاک شما علیه ایران مسلمان انجام میشود.
از شما برادران و خواهران مسلمان انتظار داریم کشورتان را از وجود متجاوزان پاک کنید و با عمل به وظیفه اسلامی، شرف و عزت تاریخی خود را حفظ نمایید.