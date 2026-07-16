سپاه پاسداران اعلام کرد: رادار پیش‌هشدار سامانهء C-RAM در پایگاه علی السالم کویت و محل تجمع سربازان ارتش آمریکا آماج حملات ترکیبی قرار گرفت‌.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رادار پیش‌هشدار سامانهء C-RAM در پایگاه علی السالم کویت و نیز محل تجمع سربازان جنایت پیشه ارتش تروریستی آمریکا آماج حملات ترکیبی قرار گرفت‌.

در اطلاعیه شماره ۱۵ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم غیور و بپاخاسته ایران!
در پی تجاوزات شب گذشته دشمن به نقاطی از سواحل و شهرهای جنوبی کشور، فرزندان دلاور و قهرمان شما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه، در موج هشتم عملیات نصر ۲ بارمز مبارک یا زینب کبری (س)، در یک عملیات ترکیبی با استفاده از توان موشکی و پهپادی خود، رادار پیش‌هشدار سامانهء C-RAM را در پایگاه علی السالم و نیز محل تجمع سربازان جنایت پیشه ارتش تروریستی آمریکا را آماج حملات خود قرار داده و درهم کوبیدند.

بار دیگر به مردم شریف کویت یادآوری می‌کنیم که این جنایات توسط آمریکا با استفاده از خاک شما علیه ایران مسلمان انجام می‌شود.

از شما برادران و خواهران مسلمان انتظار داریم کشورتان را از وجود متجاوزان پاک کنید و با عمل به وظیفه اسلامی، شرف و عزت تاریخی خود را حفظ نمایید.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، سربازان آمریکایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
یک پشه هم زخمی نشد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اگر مرکز تجمع زده بشه این زردانبو یک جای سالم نمیذاره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بزن داداش که خوب میزنی.. پهباد کافی نیست.. با موشک بالستیک پایگاهاشون رو تو این کشور های منطقه را بزنید..
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اونا دارن از جنوب به سمت شمال با برنامه مراکز پدافندی و نظامی رو میزنن تا به راحتی جنگ زمینی و تصرف جنوب و خارگ رو شروع کنن...
حملات ایران نه تنها بازدارنده نیست بلکه با ضعف داریم پاسخ میدیم ...و این اونا رو بی پروا تر کرده....
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بزن که خوب می زنی. اینها باید به خفت و خواری مبتلا شوند. تنها کسی که تونسته به اینها سیلی بزنه محور مقاومت است
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
از npt چرا خارج نمیشیم
۳ تا جنگ رخ داده ...
۲
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
فقط بزنید این حرامیان رو و خسارت بهشون وارد کنید. ان شاء الله گام بعدی زدن کاخ سفید
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اول و مهم تر از همه بازگشت بحرین عزیز به آغوش مادرش ایران است.. بعد ..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ما که از ترسمان همش پایگاههای خالی را میزنیم و هیچ تلفاتی از آنها نمیگیریم
باید قدر دان آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل باشیم که ما ایرانیها را به بهشت میبرند . باغات در آسمان.
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
چندتا سرباز آمریکایی کشته شدند؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یا حق
۰۹:۴۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مگر کویت چقدر وسعت دارد که پایگاها امریکا هم جزئ کوچکی از آن است و چند ماه هست که حی موشک می خورد آخه کی این پایگاه کلا از کار می افتد .
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
چه فایده ای داره تا الان این همه چقدر تلفات داشته صفر
۷
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تا الان زیر ۲۵ آمریکایی کشته شدن ، ما هزاران نفر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
فایدش اینه که تجهیزاتی که انها در حمله مورد استفاده قرار میدهند را تضعیف میشود . تعداد انها کاهش میباید
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۲۰:۳۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
انصافی آمار اونا رو‌از کجا در آوردی که صفر نفر!!!عقلم خوب چیزیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تا تلفات ندن این حرفا الکیه
۵
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تلفات هم میدن ولی اعلام نمیکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
حدود یک میلیون کشته شدند!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
نیروهای مسلح ایران سپاه وارتش ایران باید کشته های زیاد از نیروهای مزدور ارتش تورویستی آمریکا بگیرند. وانتقام خونشهدا از آنها گرفت...درود برسپاه وارتش دلاور ایران...درود بررهبر شهید وتمام شهدا...
۸
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حجت
۰۸:۱۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مدیریت جنگ درست نیست باید خاک امریکارا با موشگ زد
۷
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
m2v
۰۸:۰۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
لطفا ناو هاشونو غرق کنید اینجوری که پیش میره فایده نداره شکست میخوریم ناو هاشون باید غرق بشوند.
۸
۳۵
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۱۲
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