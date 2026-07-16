تیم ۴ نفره کشتی آزاد ایران در تورنمنت مجارستان با کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان رقابت‌های روز نخست کشتی آزاد رنکینگ مجارستان، هر ۴ نماینده ایران در این رقابت‌ها به میدان رفتند که در پایان عباس ابراهیم زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم به مدال نقره رسید و ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال برنز رسید. علی خرمدل در ۶۵ و علی سوادکوهی در وزن ۸۶ کیلوگرم نیز از دور رقابت ها حذف شدند.

نتایج کشتی گیران ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم، عباس ابراهیم زاده در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر مگرله از آلمان شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر از سد داستانبک از قزاقستان عبور کرد. ابراهیم زاده در این مرحله مقابل نیکا زاکاشویلی از گرجستان با نتیجه ۲ بر ۲ و با ضربه فنی به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۵ ویشال کالی‌رامانا از هند را مغلوب کرد و راهی فینال شد. ابراهیم زاده در فینال مقابل شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان با نتیجه ۱۲ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره رسید.‌

علی خرمدل دیگر نماینده ایران در این وزن نیز در دور اول با نتیجه ۱۲ بر ۳ مغلوب کولار از قزاقستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل کشتی گیری از بلغارستان از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، ابراهیم الهی در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر آبیمانیو از هند را شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۴ مغلوب لاوت از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی الهی به دیدار رده بندی راه یافت. الهی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۵ کانان هیبت‌اف از آذربایجان را شکست داد و به مدال برنز دست پیدا کرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، علی سوادکوهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۵ بر ۵ مغلوب سامخارادزه از گرجستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل دیگر کشتی گیر گرجستان از دور رقابت ها کنار رفت.