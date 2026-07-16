تولد هشتمین نوزاد از خانواده شهرستان بابل استان مازندران سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلمی را به اشتراک گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک تصمیم اساسی بعد از ازدواج، تصیم به داشتن فرزند و علاقه زوجین به مادر و یا پدر شدن است. با آمدن فرزند، سبک زندگی والدین تغییر می‌کند و به زندگی روح تازه می‌بخشد. جوانی جمعیت، موضوعی که از گذشته تا کنون مورد توجه دولتمردان بوده و گام‌های موثری برای حمایت از نهاد خانواده و روند بهبود کیفیت آنها برداشته شده است. اما در این شرایط اقتصادی، هنوز مادرانی هستند که با نگاهی متفاوت به زندگی، فرزند را نه یک دغدغه، بلکه نعمتی الهی و مایه گرمی خانه می‌دانند؛ مادرانی که تجربه چندین بار مادر شدن را با عشق، صبوری و توکل پشت سر گذاشته‌اند. مادر ۳۵ ساله از شهرستان بابل استان مازندران که پیش از این هفت فرزند سالم داشت هشتمین فرزند خود را در بیمارستان آیت ا.. روحانی (ره) این شهرستان به دنیا آورد.

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منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

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