معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با رد شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره حمله به چند نقطه از استان، تأکید کرد: هیچ‌گونه تجاوز یا تعرض نظامی به خاک کرمان صورت نگرفته و امنیت استان برقرار است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رحمان جلالی با اشاره به تحرکات شب گذشته و بامداد امروز در جنوب کشور، اظهار کرد: برخلاف برخی شایعات منتشرشده، هیچ نقطه‌ای از استان کرمان مورد هدف یا تجاوز دشمن متخاصم قرار نگرفته است.

وی با تکذیب ادعای حمله به پنج نقطه از استان کرمان افزود: اخبار منتشرشده در این زمینه کاملاً کذب و فاقد اعتبار است و تاکنون هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر تعرض یا حمله به مناطق مختلف استان دریافت نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه‌های امنیتی و انتظامی استان، خاطرنشان کرد: آرامش و امنیت در سراسر کرمان برقرار است.

جلالی از شهروندان خواست، اخبار و اطلاعات را تنها از مسیر رسانه‌های رسمی و منابع معتبر پیگیری  و با توجه به جنگ روانی دشمن، از بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی پرهیز کنند.

منبع: روابط عمومی استانداری کرمان،

برچسب ها: استانداری کرمان ، تجاوز اسرائیل ، تجاوز آمریکا ، مردم کرمان
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