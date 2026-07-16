معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت رویکردی دقیق و واقع‌بینانه در برخورد با مطالبات غیرجاری گفت: وصول مطالبات بانکی باید پرونده‌محور، شفاف و حامی تولید باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی -  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت رویکردی دقیق و واقع‌بینانه در برخورد با مطالبات غیرجاری گفت: وصول مطالبات بانکی باید پرونده‌محور، شفاف و حامی تولید باشد.

عبدالعلی کیان‌مهر گفت: این کارگروه باید به صورت منظم و پرونده محور تشکیل شود تا تکلیف پرونده‌های معوق بانکی در کوتاه‌ترین زمان مشخص شود و هدف اصلی، بازگرداندن منابع بانکی به چرخه تولید و جلوگیری از انباشت مشکلات در شبکه بانکی استان است.

وی با اشاره به افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی استان، خواستار بررسی دقیق بانک‌به‌بانک و پرونده‌به‌پرونده شد و افزود: پرونده‌هایی که بار‌ها در کارگروه‌های مختلف مطرح شده، اما هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، باید به‌صورت عملیاتی و نهایی بررسی شوند. استمرار این وضعیت، هم به بانک‌ها فشار می‌آورد و هم روند تأمین مالی تولید را مختل می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین بر تفکیک میان واحد‌های تولیدی فعال و بنگاه‌های فرصت‌طلب تصریح کرد: واحد‌های تولیدی که در شرایط سخت اقتصادی و جنگی کشور همچنان فعال مانده‌اند، نباید به‌دلیل بدهی بانکی تعطیل شوند.

برخورد با بدهکاران متخلف و کسانی که امکان پرداخت دارند، ضروری است؛ اما تصمیمات بانکی نباید به تعطیلی تولید و بیکار شدن کارگران منجر شود.

کیان‌مهر در پایان با اشاره به لزوم برگزاری منظم جلسات این کارگروه، گفت: دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بانک‌ها باید با حضور مؤثر و همکاری جدی، مسیر وصول مطالبات را هموار کنند. رویکرد استان حمایت هم‌زمان از قانون، تولید و اشتغال است و هر اقدامی در این مسیر که به نفع اقتصاد استان باشد، با پشتیبانی مجموعه مدیریت استان همراه خواهد بود.

برچسب ها: مطالبات بانکی ، کارگروه
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