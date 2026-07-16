باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از صبح امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه آغاز شد و این آزمون در سه نوبت صبح و بعد از ظهر امروز، همچنین صبح فردا جمعه ۲۶ تیر، در ۱۶۵ شهرستان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
کارت شرکت در آزمون فوق، حاوی اطلاعات ثبتنامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون متقاضیان، از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و داوطلبان میتوانستند با استفاده از اطلاعات شناسنامهای یا اطلاعات ثبتنامی خود نسبت به دریافت و چاپ کارت اقدام کنند. همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه، به همراه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار، برای حضور در جلسه آزمون الزامی است.
بر این اساس، داوطلبانی که علاوه بر رشته امتحانی اصلی، در یک رشته شناور نیز ثبتنام کردهاند، موظف بودند کارت مربوط به رشته دوم را نیز دریافت کنند. آزمون تمامی رشتههای شناور بعدازظهر امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه برگزار خواهد شد.
همچنین آزمون کدرشتههای آموزش زبان ژاپنی، زبان و ادبیات اردو، مهندسی طراحی محیط زیست، نمایش عروسکی و مجموعه موسیقی، منحصراً در شهر تهران برگزار میشود و داوطلبان این رشتهها باید مطابق آدرس درجشده روی کارت، در حوزههای امتحانی تهران حضور یابند.
همچنین در صورت وجود اشکال در سایر اطلاعات، از جمله رشته تحصیلی، محل تحصیل یا معدل دوره کارشناسی، امکان ویرایش اطلاعات از ۲۲ تا ۲۶ تیرماه از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش فراهم است.
بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که متقاضی اعمال گزینش در رشتههای دانشگاه پیامنور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی هستند، باید هنگام تکمیل فرم انتخاب رشته در اواخر مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت این درخواست اقدام کنند.
سازمان سنجش تاکید کرد: شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون باید بر اساس اصول شفافیت در عملکرد، مسئولیتپذیری و پاسخگویی، به بهترین نحو ممکن این آزمون را راهبری و اجرا نمایند.