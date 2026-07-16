باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی روز پنجشنبه ۲۵ تیر ماه در حاشیه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ گفت: آزمون کارشناسی ارشد در همه گروه‌های آموزشی و در سراسر کشور با حضور بیش از ۶۵۱ هزار داوطلب از امروز آغاز شده است.

وی افزود: این آزمون قرار بود در اردیبهشت‌ ماه برگزار شود، اما به دلیل شرایط جنگی کشور به تعویق افتاد و زمان برگزاری آن به ۱۷ و ۱۸ تیر ماه موکول شد. سپس به دلیل همزمانی با مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب، و به‌منظور فراهم شدن امکان مشارکت همگانی در این مراسم عظیم، زمان برگزاری آزمون به امروز و فردا ۲۵ و ۲۶ تیر ماه منتقل شد.

۵۴ درصد داوطلبان ارشد بانوان هستند

وزیر علوم با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان اظهار داشت: خوشبختانه امسال نیز بانوان رکورد مشارکت را شکستند و بیش از آقایان در این آزمون حضور دارند به‌گونه‌ای که بیش از ۵۴ درصد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد را بانوان تشکیل می‌دهند.

سیمایی درباره زمان برگزاری آزمون سراسری نیز گفت: با توجه به شرایط کنونی، کنکور سراسری در همان تاریخی که از پیش اعلام شده است، برگزار خواهد شد.

تامین امنیت آزمون‌ها

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی جابه‌جایی حوزه‌های امتحانی برای مناطق درگیر جنگ افزود: تامین امنیت آزمون‌ها همواره با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تأمین می‌شود. حتی برای تأمین برق حوزه‌های امتحانی نیز با وزارت نیرو هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

وزیر علوم ادامه داد: در زمینه امنیت نیز هماهنگی کامل با شورای امنیت کشور، وزارت کشور و استانداری‌ها انجام شده و ما در این زمینه تابع نظر مراجع امنیتی هستیم. خوشبختانه این مراجع به ما اطمینان داده‌اند که آزمون‌ها به‌سلامت و با امنیت کامل برگزار خواهد شد.