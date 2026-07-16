ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دهمین مرحله عملیات صاعقه، ساعاتی پیش، سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش تروریستی آمریکا در کویت و بحرین را با پهپاد‌های انهدامی، هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دهمین مرحله عملیات صاعقه، ساعاتی پیش، سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش تروریستی آمریکا در کویت و بحرین را با پهپاد‌های انهدامی، هدف قرار داد.

ساعاتی قبل و در مرحله دهم عملیات صاعقه، پهپادهای آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه‌های راداری، سامانه پدافندی پاتریوت و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه علی السالم کویت را هدف قرار داد.

سامانه پاتریوت ماموریت پدافند و دفاع از این پایگاه و هواپیماهای ترابری و پهپادهای پیشرفته از جمله ام کیو ۹ را برعهده داشته است.

همچنین در موج دیگری از حملات، سامانه‌های ارتباطی و راداری از جمله، رادار‍‌های سوپر هاوک و تأسیسات و سامانه‌های پاتریوت ارتش تروریستی آمریکا مستقر در سایت پدافندی پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.

این پایگاه که محل استقرار واحدهای پشتیبانی هواپیماهای آمریکا نیز محسوب می شود در حملات موفق پهپادی و موشکی ارتش و سپاه آسیب های جدی دیده است.

ارتش با تاکید بر اینکه جسارت، گستاخی، تهدید و تعدی دشمن، انگیزه و قدرت ما را برای دفاع بیشتر می‌کند، افزود: اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی و متکی بر مردم شریف و مقاوم، توان رزم و روحیه برگرفته از رشادت و شجاعت شهیدان عالی مقام و رهبر و آقای شهید ایران برای دفاع از منافع ملی و حقانیت جمهوری اسلامی ایران است و براساس فرمان الهی «اشداء علی الکفار، رحماء بینهم» ، در برابر دشمن، محکم و استوار ایستاده‍ایم.

برچسب ها: ارتش ایران ، پایگاه آمریکا ، جنگ
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باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت خود تا پای جان بایستیم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۲:۱۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سلام
حداقل یکی از چاه های نفت کویت و بحرین رو بزنیم . این نشون میده که چقدر مصمم و عصبانی و خطرناک شدیم . وقتی بیمارستان و مدرسه میزنن وقتی رهبرانمون رو میزنن چرا نمیزنیم .بیش از حد محتاط بودن جایز نیست .
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ماشاالله نیروهای مسلح
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تو رستم تهمتنی بزن که خوب می زنی
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
چندتا آمریکایی کشته شد؟هیچی؟!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
در کنار این نبردها روی بمب هسته ای کار کنید اصلا در این باره غفلت نکنید
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
یکی از دلایلی که آمریکا مکرر به ایران حمله میکنه بخاطر اینه که ما هنوز پاسخ پشیمان کننده ندادیم.باید ضربه را محکم به جایی زد که باید بزنیم و نظامیان ما خودشون میفهمند که منظورم کجاست و شدت ضربه باید چقدر باشد.اونجاست که آمریکا دردش میگیره و خفقان میگیره
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اقایون کو این سلاح مخفیتون ؟ امریکا هر روز داره زیر ساخت هارو می زنه اون وقت ما پایگاه خالی
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
درود برشما ، درود برشما 🇮🇷🫶
خدا نگهدار همه شما عزیزان 🤲
دیگر با هر فحاشی و رجزخوانی ترامپ ، بزنه یا نزنه ؛ شما بی اَمان بکوبید .
۱۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
نمیدونم این پایگاهها خالیه یا پره
بنظر زدن پایگاهعا تاثیری نداره
۴
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
برای باز دارندگی آمریکا در این مرحله فقط باید از نیروهای آمریکایی تلفات انسانی گرفت ولا غیر
۶
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