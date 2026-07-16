باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش نشریه تخصصی دریانوردی لویدز لیست، در سایه درگیریهای مجدد آمریکا و ایران در و اطراف آبراه راهبردی تنگه هرمز، «کشتیرانی غیرایرانی عملاً ناپدید شده است».
بر اساس این گزارش، صاحبان کشتیهایی که همچنان تلاش میکنند از این آبراه درگیر عبور کنند، به «ترددهای مخفی» روی آوردهاند و بدون فرستندههایی که موقعیت آنها را مخابره میکنند، حرکت میکنند.
لویدز لیست همچنین گزارش داد که محاصره مجدد آمریکا بر بنادر ایران، «برنامههای تحت حمایت آمریکا برای احیای خط لوله کرکوک-بانیاس در عراق و سوریه را تشدید میکند.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که آخرین موج حملات هوایی در سراسر ایران را تکمیل کرده است.
در همین حال، نیروهای ایرانی با حملات خود به داراییهای آمریکا در کویت و بحرین پاسخ دادند و همچنین گزارشهایی از حمله در اردن منتشر شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) اعلام کرد که یک پهپادامکیو-۹ آمریکایی را بر فراز اندیمشک در استان خوزستان سرنگون کرده است.
سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که چند ساعت پیش، به عنوان بخشی از دهمین مرحله از عملیات صاعقه، سامانههای راداری و دفاعی آمریکا را در کویت و بحرین هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران در بیانیهای که توسط رسانههای دولتی منتشر شد، گفت که سامانههای راداری، سامانه دفاعی پاتریوت و مخازن سوخت متعلق به نیروهای آمریکایی را در پایگاه علیالسالم در کویت هدف قرار داده است.
در موجی جداگانه از حملات، سپاه پاسداران اعلام کرد که پهپادها سامانههای ارتباطی و راداری از جمله رادارهای سوپر هاوک و تأسیسات پاتریوت مورد استفاده نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار دادهاند.
پیشتر، سپاه پاسداران نیز حملاتی را علیه کویت اجراکرد و گفت که یک رادار هشدار اولیه سی-رام و یک نقطه تجمع سربازان آمریکایی در پایگاه هوایی علیالسالم را هدف قرار داده است.
منبع: الجزیره