باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در اطلاعیه‌ای درباره صدای انفجار شنیده‌شده در محدوده شهرستان پاکدشت اعلام کرد که بررسی‌های میدانی و نظامی نشان می‌دهد این صدا ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی در منطقه پارچین بوده است.

در این اطلاعیه با تکذیب ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی رسانه‌ها و جریان‌های معاند درباره وقوع اصابت در منطقه تأکید شده است که هیچ‌گونه حادثه یا اصابتی رخ نداده و فعالیت انجام‌شده در چارچوب آمادگی و عملکرد سامانه‌های پدافندی بوده است.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران همچنین از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به این‌گونه رویدادها را تنها از طریق منابع و رسانه‌های رسمی دنبال کرده و به شایعات منتشرشده در فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه توجه نکنند.