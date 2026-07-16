باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سال ۱۳۰۲ شترها بار لولههای چدنی آب را از هندوستان به سمت بیرجند حمل میکردند؛ ۱۰۳ سال پیش مردم بیرجند اولین مردم ایران بودند که با لوله کشی آب شرب بهداشتی دریافت کردند.
حالا که ۱۰۳ سال گذشته لولههای چدنی عمر خود را کرده و فرسوده شدهاند؛ این فرسودگی خود را با ترکیدگیهای وقت و بی وقت در سطح شهر نشان میدهد.
در این شرایط خشکسالی هر ترکیدگی یک اتفاق معمولی نیست، هدر رفت میلیونها قطره آب است؛ سالی ۹ هزار ترکیدگی ریز و درشت در شهر بیرجند اتفاق میافتد.
بیرجند ۷۶۰ کیلومتر شبکه آبرسانی دارد که از این میزان ۱۵۰ کیلومتر فرسوده شده است.
با این حساب روزانه بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار لیتر آب در بیرجند هدر میرود؛ با این حال روند اصلاح شبکه فرسوده آب بیرجند کندتر از حرکت لاکپشتهاست.
شریف زاده مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: ما در حال حاضر حدود ۵ کیلومتر در سال اصلاح شبکه فرسوده انجام میدهیم درحالیکه حداقل بین ۲۸ تا ۳۰ کیلومتر باید در سال اصلاح شبکه فرسوده داشته باشیم.
توکلی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: دلیل این کندی اصلاح شبکه کمبود اعتبارات است؛ شهرداری همکاری میکند، اما انتظار داریم که بیشتر همکاری کنند تا اصلاح شبکه فرسوده را با سرعت بالاتر در بیرجند انجام دهیم.
فرسودگی لولهها و روند کند اصلاح شبکه آب از سوی مسئولان، آبیاری غرقابی کشاورزان و بهینه مصرف نکردن آب از سوی شهرنشینان باعث شده تا بیرجند در خطر فرونشست قرار بگیرد.