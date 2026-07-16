باشگاه خبرنگاران جوان - رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور صبح امروز در حاشیه بازدید از کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران در دانشگاه الزهرا، گفت: امروز آزمون را برگزار می‌کنیم. نتایج اولیه را اواخر مردادماه اعلام خواهیم کرد و پس از آن، یک هفته فرصت انتخاب رشته خواهیم داشت. نتایج نهایی را هم ان‌شاءالله نیمه اول مهرماه اعلام می‌کنیم تا کلاس‌های کارشناسی ارشد در نیم‌سال اول آغاز شود.



وی ادامه داد: تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر شرکت‌کننده داریم که همان‌طور که عنوان شد، ۵۴ درصد را خانم‌ها و ۴۶ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند. آزمون در ۱۶۵ شهرستان، حدود ۳۰۰ حوزه اصلی و نزدیک به ۹۰۰ حوزه فرعی برگزار می‌شود.

محمدی با اشاره به هماهنگی‌های امنیتی و اجرایی افزود: تمام هماهنگی‌های لازم با وزارت کشور و نهادهای امنیتی صورت گرفته است. در استان‌های جنوبی هم شخصاً با استانداران، روسای ستادهای استانی و روسای دانشگاه‌های متولی آزمون صحبت کرده‌ام و خوشبختانه همه تمهیدات لازم اندیشیده شده است. آزمون با بالاترین ضریب امنیتی و با همراهی نیروهای نظامی و امنیتی، صبح پنجشنبه، بعدازظهر پنجشنبه و صبح جمعه برای گروه‌های اصلی و شناور برگزار خواهد شد.