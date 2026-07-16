فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از وقوع سه فقره قتل با سلاح سرد دریکی از روستاهای چالدران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده انتظامی شهرستان چالدران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع قتل سه عضو یک خانواده شامل مادر، مادرشوهر و دختر بچه ۳ ساله با سلاح سرد در یکی از روستاهای شهرستان چالدران، رسیدگی به موضوع در دستور کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های تخصصی پلیس مشخص شد که متهم پدر خانواده بوده که اقدام به قتل همسر، مادر و فرزندش نموده و از محل متواری که در کمترین زمان ممکن دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چالدران با اشاره به اینکه علت قتل اختلاف خانوادگی و مشکلات شخصی متهم بوده؛ از شهروندان خواست که هر گونه موضوعات امنیتی را به شماره ۱۱۰ پلیس گزارش و همچنین شماره ۱۹۷ آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و تقدیر شما از عملکرد پلیس است.

منبع : پلیس