کشاورزان خوسفی این روزها مشغول برداشت محصول گلرنگ از مزارع هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - گل‌های زرد و نارنجی که این روز‌ها به زمین‌های کشاورزی شهرستان خوسف طراوتی دوباره بخشیده است؛ گلرنگ محصولی که این روز‌ها کشاورزان را مشغول برداشت کرده است.

یکی از کشاورزان این خطه می‌گوید: امسال ۵ هکتار را به کشت گلرنگ اختصاص داده‌ایم؛ گلرنگ محصولی کم آب بر است.

او افزود: از هر هکتار زیرکشت گلرنگ ۲ تن محصول برداشت می‌شود و برای کشاورزان مقرون به صرفه است.

این کشاورز بیان می‌کند: به دلیل کم آب بر بودن و مقاومت به خشکی کشت گلرنگ در این منطقه رونق پیدا کرده است.

گیاهی مقاوم با کمترین میزان آب که از بذر آن در روغن کشی و از گل‌های رنگی آن در صنایع غذایی استفاده می‌شود.

خبیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: پیش بینی می‌کنیم ۵۰ تن محصول امسال از سطح مزارع شهرستان برداشت شود.

او افزود: محصول کشاورزان در قالب قرارداد خرید تضمینی تحویل گرفته می‌شود.

حدود ۲۵ هکتار از مزارع شهرستان خوسف زیرکشت محصول گلرنگ قرار دارد و کشاورزان خوسفی تا پایان تیر مشغول برداشت این محصول هستند.

برچسب ها: برداشت گلرنگ ، جهاد کشاورزی
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