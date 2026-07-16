باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایالات متحده از تاریخ ۲۲ ژوئیه تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از برزیل اعمال کرده است، در حالی که برخی کالاهای منتخب را معاف کرده است. این اقدام تنشهای تجاری با برازیلیا را تشدید میکند، اما برای مذاکرات بیشتر نیز فضا باقی میگذارد.
آمریکا پس از آنکه به این نتیجه رسید که برزیل طیفی از اقدامات به اصطلاح ناعادلانه تجاری را دنبال میکند، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از این کشور اعمال کرد. این تعرفهها که اولین بار ماه گذشته پیشنهاد شد، از ۲۲ ژوئیه به اجرا درخواهد آمد.
این دستور استثنائاتی را برای برخی کالاها که در آمریکا تولید نمیشوند یا برای زنجیرههای تأمین مهم تلقی میشوند، اعمال میکند. این کالاها شامل قهوه، گوشت گاو، پرتقال و آب پرتقال، برخی محصولات انرژی نفت و گاز، و قطعات و اجزای هوافضا میشود.
دفتر نماینده تجاری آمریکا پس از یک سال تحقیق اعلام کرد که اقدامات برزیل شامل اجرای ضعیف ضدفساد و تعرفههای ناعادلانه از سوی خود آن کشور، در میان سایر اقداماتی که آمریکا غیرمنطقی و ناعادلانه توصیف کرد، بوده است. این در حالی است که آمریکا سالها با برزیل مازاد تجاری کالا داشته است.
جیمسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، مدعی شد که این اقدام برای اطمینان از رقابت منصفانه کارگران و شرکتهای آمریکایی ضروری است. او گفت: «مذاکرات گسترده با برزیل در سال گذشته این مسائل را حل نکرده است، اما ما همچنان برای ادامه مذاکرات با برزیل برای ایجاد تغییرات طولانیمدت در مشکلات شناساییشده در این تحقیق، آماده هستیم.»
پس از آنکه مقامات آمریکایی در اوایل ژوئن اعلام کردند که پیشنهاد این تعرفهها را مطرح میکنند، لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل، واکنش تندی نشان داد. او در عوض به عوامل سیاسی اشاره کرد و رقیب خود در انتخابات اکتبر این کشور، سناتور فلاویو بولسونارو، که اخیراً از واشنگتن دیدار کرده بود، را مقصر دانست. فلاویو بولسونارو پسر ژائیر بولسونارو، رئیسجمهور سابق و متحد دونالد ترامپ است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس که تعرفهها را اعلام میکرد، گفت: «در مورد دلیل آن هیچ سردرگمی وجود نداشته باشد: رئیسجمهور لولا و دولت او با آمریکا با حسن نیت مذاکره نکردهاند. سیاستهای اقتصادی او برای آمریکاییها و برزیلیها بد است. در طول سال گذشته، لولا غرور خود را بر توافق برای رفاه مردم برزیل ترجیح داده است و این تعرفهها بهای آن است.»
این تعرفهها تحت ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ اعمال میشوند که به آمریکا اجازه میدهد اقدامات تجاری کشور دیگری را بررسی کند. در ماه فوریه، دادگاه عالی آمریکا علیه بسیاری از تعرفههای ترامپ که تحت قانون دیگری، یعنی قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی ۱۹۷۷ اعمال شده بود، رأی داد و گفت که او در اعمال تعرفههای گسترده بر شرکای تجاری از جمله برزیل، از اختیارات خود فراتر رفته است.
منبع: رویترز