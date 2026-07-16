سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، در پی رصد و پایش نانوایی‌های محمودآباد و سرخ‌رود، گفت: برای چهار واحد خبازی به دلیل کسر چانه و مسائل بهداشتی آخرین اخطار صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - بهرام لطف‌اله‌نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: در جریان پایش میدانی واحد‌های خبازی محمودآباد و سرخ‌رود توسط اکیپ مشترک، کارشناس تنظیم بازار این مدیریت به همراه نمایندگان اداره صمت، غله و شبکه بهداشت، بر روند پخت و عرضه نان نظارت کردند. در این عملیات، برای چهار نانوایی که در زمینه وزن چانه و موازین بهداشتی مرتکب تخلف شده بودند، اخطار قانونی و نهایی صادر شد.

او با اشاره به اهمیت نان در سبد غذایی خانوار‌ها، افزود: نظارت مستمر بر خبازی‌ها برای صیانت از حقوق مردم، ارتقای کیفیت نان و پیشگیری از تخلفات ضروری است و با واحد‌های متخلف برخورد قانونی انجام می‌شود.

لطف اله نیا گفت: تداوم این نظارت‌ها، علاوه بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به ساماندهی زنجیره آرد و نان، کاهش هدر رفت منابع و تقویت اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند و همکاری نانوایان در رعایت دقیق دستورالعمل‌ها، نقش مهمی در جلب رضایت مردم و پایداری بازار دارد.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، نانوایی های مازندران
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