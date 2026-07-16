باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم ناپایداریهای جوی در استان طی امروز خبر داد و گفت: آسمان استان امروز پنجشنبه نیمهابری تا ابری است و در برخی مناطق، رگبارهای پراکنده و وزش باد پیشبینی میشود.
او افزود: اگرچه شرایط برای وقوع بارشهای پراکنده فراهم است، اما مجموع بارندگیها قابل توجه نخواهد بود.
فرجی با اشاره به افزایش ابرناکی در آسمان استان، گفت: این شرایط موجب کاهش نسبی شدت گرما در بیشتر مناطق مازندران خواهد شد.
کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: از روز جمعه با کاهش ناپایداریهای جوی، آسمان استان تا اواسط هفته آینده عمدتاً صاف تا نیمهابری خواهد بود، هرچند در ساعات بعدازظهر افزایش ابر دور از انتظار نیست.
فرجی گفت: در این مدت تنها در دامنهها، میانبندها و مناطق حدفاصل جلگه تا ارتفاعات، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد.
او همچنین درباره وضعیت دریا هشدار داد و افزود: دریای خزر امروز مواج است و برای فعالیتهای دریایی، صیادی، گردشگری دریایی و شنا شرایط مناسبی ندارد.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران